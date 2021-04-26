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شمل خطط وبرامج جميع قطاعات المؤسسة

أكد مساعد مدير عام الخطوط السعودية للاتصال خالد بن عبدالقادر طاش، أن الخطوط السعودية أطلقت قبل خمس سنوات برنامج التحول SV2020 بالتزامن مع انطلاق رؤية المملكة 2030.

وأوضح أن البرنامج شمل خطط وبرامج جميع قطاعات المؤسسة من أهمها رفع كفاءة التشغيل وتطوير الخدمات، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد أمس بمقر الخطوط السعودية في جدة، مبيناً أن إطلاق برنامج التحول SV2020 للخطوط السعودية أسهم في تحديث أسطولها وذلك باستلامها 84 طائرة جديدة خلال الأعوام الخمس الماضية واستطاعت " السعودية " من خلاله أن تكون في المرتبة الأولى عالمياً من ناحية حداثة الأسطول.

وقال: "إن الخطوط السعودية حرصت على تطوير المنتجات على متن رحلاتها بدءاً من تطوير قائمة الطعام وتقديم باقة جديدة من أطقم الراحة بتوقيع مصممين عالميين وزيادة ساعات نظام الترفيه، بإضافة أحدث الأفلام والبرامج إلى جانب توفير الإنترنت لجميع ضيوف " السعودية".

وأضاف:" إن الخطوط السعودية استحدثت في الخدمة الجوية وظائف جديدة منها طاهٍ جوي، وbutler، ومساعدة مضيف مقصورة، كما أقمنا برامج تدريب مكثفة ومتخصصة لملاحي المقصورة من مضيف، ومضيف أول، ومضيفة لدرجتي الأولى والأعمال، ومدير مقصورة لتقديم أرقى الخدمات، وقامت بمواكبة التحول الرقمي بتطوير البنية التحتية لأنظمة الحجز والمبيعات بإتاحة تجربة رقمية متكاملة بداية من إنشاء الحجز وحتى مغادرة المطار عن طريق الجوال، أو من خلال موقع السعودية مع تطوير مستمر للقنوات الرقمية والارتقاء بخدمات ما بعد البيع".

وبين أن "الخطوط السعودية " توسعت في شبكة محطاتها الدولية من خلال إضافة 15 وجهة جديدة وامتلاكها ميزة تنافسية في سوق الطيران في الشرق الأوسط، واستثمرت الكوادر الوطنية، وذلك من خلال استقطاب أفضل الكوادر ضمن برنامج رواد المستقبل المتخصص بصناعة النقل الجوي، إضافة إلى اهتمامها بأبنائها المبتعثين ببرنامج "وظيفتك بعثتك".

وأفاد بأن الخطوط الجوية السعودية دشنت خدمة سفراء السعودية في مطاري جدة والرياض بمفهوم الضيافة السعودية أحدث تحسيناً جوهرياً في تجربة الضيوف من خلال استقبال ضيوف درجتي الأولى والأعمال، ومساعدتهم في إنهاء إجراءات السفر، وكذلك مرافقتهم وتقديم كافة الخدمات في صالة الفرسان، لافتاً إلى أن جميع هذه البرامج والخطط كانت سبباً في دخول السعودية قائمة شركات الطيران ذات الفئة خمس نجوم من قبل منظمة APEX.

وأشار مساعد مدير عام الخطوط السعودية للاتصال إلى أن " الخطوط السعودية " تعد شريكاً استراتيجياً مع وزارة السياحة من خلال تسويق عالمي للمدن السياحية والمشاريع الجديدة، وربط تلك المدن والمشاريع برحلات دولية ومحلية، وشريكاً مع وزارة الثقافة من خلال العمل بشكل مشترك مع جميع الهيئات لإبراز ثقافة المملكة بكل أطيافها، وهي شريك كذلك مع وزارة الرياضة من خلال رعاية أهم البطولات العالمية لجميع أنواع الرياضات.

وأكد أن شراكة السعودية شملت كذلك وزارة الحج والعمرة من خلال تقديم منتجات رقمية تسهل للمعتمر والحاج الوصول إلى الأماكن المقدسة بأقل جهد وأسرع وقت، ولها شراكة مع وزارة النقل للعمل على تحقيق الأهداف الإستراتيجية التي ستجعل من المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً، وهي شريك أيضاً لهيئة الترفيه من خلال تسويق الفعاليات والمواسم على مدار السنة وتقديمها بشكل متكامل للضيف شاملة تذاكر السفر والإقامة والمشاركة في الفعاليات.