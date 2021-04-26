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أمير جازان ونائبه يستقبلان المهنئين بعيد الفطر المبارك
-
الخميس 13 مايو 2021 08:37 صباحاً
أمير الشرقية ونائبه يؤديان صلاة العيد مع جموع المصلين بالدمام
-
الخميس 13 مايو 2021 08:37 صباحاً
كيف أعرف أنني تعافيت من "كورونا"؟.. هنا الإجابة
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الخميس 13 مايو 2021 08:37 صباحاً
شاهد.. ولي العهد يؤدي صلاة العيد في الرياض
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الخميس 13 مايو 2021 08:37 صباحاً
شاهد من "نيوم".. خادم الحرمين يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك
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الخميس 13 مايو 2021 08:37 صباحاً
وفيات كورونا تتجاوز 3.2 ملايين على مستوى العالم
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الخميس 13 مايو 2021 08:37 صباحاً
وفق منظومة من الإجراءات الاحترازية.. شاهد الجموع تؤدي صلاة العيد في ينبع
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الخميس 13 مايو 2021 08:05 صباحاً
20 ألف مسجد بجميع المناطق تشهد صلاة العيد وسط أجواء روحانية
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الخميس 13 مايو 2021 08:05 صباحاً
خادم الحرمين يغرد مهنئأً بعيد الفطر: "بشارة الخير والرضى"
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الخميس 13 مايو 2021 08:05 صباحاً
فلكية جدة: هلال عيد الفطر سيزين قبة السماء.. الليلة
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الخميس 13 مايو 2021 08:05 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
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RT Arabic (روسيا اليوم)
مداهمة مراكز اتصال في ألمانيا وبلغاريا مرتبطة بإسرائيل واعتقال مشتبه بهم بممارسة الاحتيال
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الاثنين 26 أبريل 2021 09:05 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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