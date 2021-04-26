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تطهير وتفويج وخدمات.. "شؤون الحرمين" تكثّف استعداداتها لليلتَي 27 و29 رمضان
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السبت 08 مايو 2021 11:03 صباحاً
لو نازل من بيتك.. شاهد الحركة المرورية أعلى كوبري أكتوبر صباح اليوم
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السبت 08 مايو 2021 11:00 صباحاً
توقعات عالمية بمكان سقوط الصاروخ الصينى..موعد إعلان نتائج صفوف النقل
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السبت 08 مايو 2021 11:00 صباحاً
"العويسي" يشيد بجهود العاملين بالمجال الإنساني في تخفيف معاناة الشعوب
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السبت 08 مايو 2021 10:47 صباحاً
"ثواب الطائعين".. مبادرة لوكالة الشؤون التطويرية النسائية عبر "واتساب"
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السبت 08 مايو 2021 10:47 صباحاً
إجابة رسمية ومشاعر منسوبين.. كم طن مخلفات تُرفع يومياً من الحرم؟
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السبت 08 مايو 2021 10:47 صباحاً
إجابة رسمية ومشاعر منسوبين.. كم طن مخلفات تُرفع يومياً من الحرم؟
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السبت 08 مايو 2021 10:31 صباحاً
أنين الهند.. وفيات قياسية للجائحة وانتشار متسارع وخبراء يتوقعون الذروة
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السبت 08 مايو 2021 10:31 صباحاً
"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على العيص ووادي الفرع
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السبت 08 مايو 2021 10:31 صباحاً
المملكة تعرب عن رفضها خطط وإجراءات "إسرائيل" لإخلاء منازل فلسطينية بالقدس
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السبت 08 مايو 2021 10:31 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
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RT Arabic (روسيا اليوم)
معركة مأرب.. من يفرض شروط حل أزمة اليمن؟
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الاثنين 26 أبريل 2021 09:05 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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