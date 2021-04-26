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"إفطارك علينا وسعادة أهالينا" تُنهي أسبوعها الثاني بتوزيع وجبات الإفطار على قائدي المركبات والمستفيدين بمنازلهم

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في 3 مدن رئيسية.. وبالتعاون مع الجمعيات الخيرية وبتنفيذ المتطوعين من الشباب وموظفي "الأهلي السعودي"

أنهى فريق العمل التطوعي بالبنك الأهلي السعودي الأسبوع الثاني من المبادرة الاجتماعية المشتركة "إفطارك علينا وسعادة أهالينا"، التي أطلقتها برامج البنك للمسؤولية المجتمعية في ثلاث مدن رئيسية، هي "الرياض، جدة والدمام"، من خلال توزيع الوجبات الجافة والساخنة على قائدي المركبات، إضافة إلى منازل المستفيدين، بواقع 600 وجبة يوميًّا، وذلك بالتعاون مع عدد من الجمعيات الخيرية المسجلة رسميًّا لدى وكالة التنمية الاجتماعية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

جاء ذلك في حين لاقت المبادرة نجاحًا كبيرًا خلال سنواتها العشر الماضية عبر توزيع وجبات الإفطار على قائدي المركبات عند إشارات المرور قبيل موعد أذان المغرب؛ بهدف رفع مستوى الوعي لدى السائقين بقواعد القيادة الآمنة على الطرقات، وتعزيز الأنظمة والسلامة المرورية.

وتحرص مبادرة "إفطارك علينا" على تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية كافة المعتمدة من وزارة الصحة، وهيئة الصحة العامة (وقاية)؛ للحد من انتشار المستجد (كوفيد-19). ويقوم على تنفيذها مئات المتطوعين من الشباب وموظفي البنك الأهلي السعودي في المدن الثلاث، وذلك بالشراكة مع شركة بنش مارك، وإذاعة "بانوراما إف إم".

وتتزامن مبادرة "إفطارك علينا" خلال شهر رمضان المبارك مع حملة "سعادة أهالينا" في نسختها الخامسة، التي تقدمها برامج البنك الأهلي السعودي للمسؤولية المجتمعية "أهالينا" منذ عام 2018. وتقدم "سعادة أهالينا" هذا العام ستة برامج متنوعة، موجهة لعدد من فئات المجتمع، مثل "الأيتام، والأربطة، وعمال النظافة، والأسر المتعففة"؛ لنشر قيم السعادة والإخاء والترابط المجتمعي.

ويأتي ذلك تأكيدًا لسعي البنك الأهلي السعودي إلى التفاعل مع المجتمع المحلي ساعيًا إلى المساهمة في القيام بدوره في المسؤولية الاجتماعية تجاه الوطن والمواطن، ودعمًا لمثل تلك المبادرات التي تسهم في نشر الخير، وبث روح التكاتف بين أفراد المجتمع.

يُشار إلى أن برامج البنك الأهلي السعودي للمسؤولية المجتمعية "أهالينا" تسعى دائمًا إلى تلمُّس احتياجات المجتمع الفعلية، والمساهمة في دعم المبادرات الاجتماعية الهادفة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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