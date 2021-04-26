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الفتح يقلب الطاولة أمام التعاون .. ويعود لسكة الانتصارات برباعية

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في لقاء مقدم من الجولة 28 من دوري المحترفين

الفتح يقلب الطاولة أمام التعاون .. ويعود لسكة الانتصارات برباعية

قلب الفتح الطاولة أمام مستضيفه التعاون، وكسب اللقاء 4 / 3 ، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس الأحد، ( مقدم من الجولة 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم ) وذلك على أرض ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة .

الشوط الأول انتهى بتقدم التعاون بهدفين مقابل هدف، أحرز هدف التعاون الأول " تاوامبا" برأسية رائعة عند الدقيقة 11 على يمين حارس الفتح ماكسيم كوفال.

وبالخطأ في مرمى فريقه عدل مدافع التعاون "سانتوس" النتيجة للفتح ، قبل أن يرتكب مروان سعدان الخطأ ذاته عند الدقيقة 45 بالهدف الثاني للتعاون.

وفي الشوط الثاني وتحديدًا عند الدقيقة 55 عادل النتيجة للفتح اللاعب سفيان بن دبكة بعد خطأ حارس التعاون كاسيو أنجوس في إبعاد الكرة عن منطقة الخطر.

ويتوج "ابن دبكة " حضوره في هذا اللقاء بهدف ( قلب الطاولة) الثالث للفتح عند الدقيقة 76 .

لم يكتف الفتح بالأهداف الثلاثة، بل أضاف البديل محمد مجرشي الهدف الرابع عند الدقيقة 80 .

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدلاً من الضائع 1+90 يحرز "كاكو" الهدف الثالث للتعاون من ركلة جزاء .

بتلك النتيجة رفع الفتح رصيده إلى 38 نقطة في المركز السادس وبقي التعاون على رصيده السابق 41 نقطة في المركز الرابع.

الفتح يقلب الطاولة أمام التعاون .. ويعود لسكة الانتصارات برباعية

الفتح يقلب الطاولة أمام التعاون .. ويعود لسكة الانتصارات برباعية

الفتح يقلب الطاولة أمام التعاون .. ويعود لسكة الانتصارات برباعية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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