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أمير المدينة المنورة يزور أئمة المسجد النبوي

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أمير المدينة المنورة يزور أئمة المسجد النبوي أمير المدينة المنورة يزور أئمة المسجد النبوي
أكد اهتمام حكومة خادم الحرمين بتعزيز دورهم لخدمة الإسلام والمسلمين

أمير المدينة المنورة يزور أئمة المسجد النبوي

زار الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، اليوم أئمة المسجد النبوي الشريف.

وهنأ الأمير فيصل بن سلمان خلال لقائه أصحاب الفضيلة بقرب ليالي العشر الأواخر من الشهر الكريم، سائلاً الله تعالى أن يعين الجميع على الصيام والقيام.

وأكد أمير منطقة المدينة المنورة الاهتمام الكبير والمتواصل من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في تعزيز دور أئمة المسجد النبوي في خدمة الإسلام والمسلمين، من خلال المنهاج الوسطي القويم والمعتدل، وحث أفراد المجتمع على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية؛ للحفاظ على سلامة الجميع بأمر الله تعالى.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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