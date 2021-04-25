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"منال عوض" توجه بتنفيذ حملات دورية للإرتقاء بالنظافة العامة بدمياط

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"منال عوض" توجه بتنفيذ حملات دورية للإرتقاء بالنظافة العامة بدمياط "منال عوض" توجه بتنفيذ حملات دورية للإرتقاء بالنظافة العامة بدمياط

وجهت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، خلال الاجتماع المُنعقد مع إسلام إبراهيم، نائب محافظ دمياط، واللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة، واللواء مجدى الوصيف، السكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، ومدير إدارة المتابعة والتفتيش المالي والإداري بالديوان العام، بتنفيذ حملات بشكل دوري للإرتقاء بمنظومة النظافة العامة بكافة المناطق، ومكافحة الحشرات.

كما أكدت محافظ دمياط، خلال الاجتماع على دفع عجلة العمل بكافة الملفات، وكذلك عمل الأمانات الفنية المختصة، بفحص طلبات التصالح فى مخالفات البناء، مشددة على التصدي الحاسم مع المخالفات والتعديات على أملاك الدولة.

كما أمرت بالمتابعة الدورية للمشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للمحافظة، والإلتزام بالانتهاء من جميع الأعمال، وفقاً للمخططات والجداول الزمنية المحددة، كما أمرت بسرعة إعداد التصور الخاص برفع كفاءة الشوارع بجميع المدن يتضمن اسم الشارع الواقع عليه الاختيار، وما يتطلبه من أعمال لتنسيقه بشكل حضاري وجمالي، تمهيدًا لعرضه على إدارة التخطيط العمراني والبدء في التنفيذ.

معلومات الكاتب

مدير تحرير المشرق نيوز، رئيس قسم الصحة بشبكة عيون الإخبارية