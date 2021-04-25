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محافظ دمياط تأمر بشن حملات مكثفة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة كورونا

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محافظ دمياط تأمر بشن حملات مكثفة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة كورونا محافظ دمياط تأمر بشن حملات مكثفة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة كورونا

ووجهت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، خلال  الاجتماع المُنعقد اليوم الأحد، مع إسلام إبراهيم، نائب محافظ دمياط، واللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة، واللواء مجدى الوصيف، السكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، ومدير إدارة المتابعة والتفتيش المالي والإداري بالديوان العام، بشن حملات مكثفة على المطاعم، والكافيتريات، والمقاهي للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بجائحة .


وأصدرت محافظ دمياط، خلال الاجتماع عدد من التوجيهات الخاصة بإدارة أزمة كورونا لمجابهة الموجة الثالثة من إنتشار الفيروس، إذ شددت على شن حملات مكثفة على المقاهي والكافيتريات والمطاعم بكافة المناطق للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية والإلتزام بإرتداء الكمامة الواقية، ورصد أي مخالفات للقرارات التى أصدرتها الدولة فى هذا الشأن.

وأكدت الدكتورة منال عوض، على إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين، وتوقيع الغرامات الفورية، وغلق المنشآت المخالفة فورًا، كما شددت على تكثيف الحملات لغلق مراكز الدروس الخصوصية، وفض أي تجمعات أو سرادقات.

وفي هذا الصدد، ناشدت الدكتورة منال عوض، المواطنين بالإلتزام بالإجراءات الوقائية، واتباع جميع التعليمات، وترك مسافات آمنة حفاظاً على سلامتهم.

معلومات الكاتب

مدير تحرير المشرق نيوز، رئيس قسم الصحة بشبكة عيون الإخبارية

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