حصاد 4500 فدان قمح بدمياط

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أكد سميح عبدالسميع، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة دمياط، على حصاد 4500 فدان من أصل 28800 فدان قمح هذا العام، حيث يتم توريد المحصول لثمان شون على مستوى المحافظة.

وقام وكيل وزارة الزراعة بدمياط والمهندس أشرف الأخطابي، بإدارة الإنتاج الحيواني بالمديرية بتفقد شونة السلام أحد المقار المحددة لاستقبال الأقماح لمتابعة أعمال توريد الأقماح المحلية، وأكد وجود تنسيق تام مع مديرية التموين والتجارة الداخلية والبنك الزراعي المصري وكافة الجهات ذات الصلة، للتيسير على المزارعين خلال عملية التوريد، وضمان عدم وجود أي معوقات أو مشاكل خلال عملية التوريد.

كما تفقد وكيل الوزارة شونة السرو، وأوصى بالتيسير على المزارعين خلال عملية التوريد وإزالة كافة العراقيل والمعوقات والتواصل مع اللجان المشكلة بالإدارات والغرفة عمليات المديرية أولا بأول.

من جهته قال المهندس ياسر توفيق، رئيس قطاع الاستلام والتخزين وصيانة الحبوب بالشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، إن سعر أردب القمح الذي تشتريه الدولة من الفلاحين هو 705 جنيهات، ويصل إلى 150 كيلو، ويمكن أن يرتفع إلى 715 جنيهًا، وهذا يعتمد على نسبة الشوائب الموجودة في القمح.