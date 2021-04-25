أخبار عاجلة

"العويسي" يشيد بجهود العاملين بالمجال الإنساني في تخفيف معاناة الشعوب -
"ثواب الطائعين".. مبادرة لوكالة الشؤون التطويرية النسائية عبر "واتساب" -
إجابة رسمية ومشاعر منسوبين.. كم طن مخلفات تُرفع يومياً من الحرم؟ -
إجابة رسمية ومشاعر منسوبين.. كم طن مخلفات تُرفع يومياً من الحرم؟ -
أنين الهند.. وفيات قياسية للجائحة وانتشار متسارع وخبراء يتوقعون الذروة -
"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على العيص ووادي الفرع -
المملكة تعرب عن رفضها خطط وإجراءات "إسرائيل" لإخلاء منازل فلسطينية بالقدس -
أحدث التنبؤات وإجابة شافية.. متى وأين يصل الصاروخ إلى الأرض؟ -
شركة مكيون تحصد جائزة أفضل مطوِّر عقاري -
المعلمي: القضية الفلسطينية مدرجة على ‏جدول الأمم المتحدة منذ نشأتها والمنظمة ينبغي أن تجد حلاً لها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات

محافظ دمياط تلتقي صُناع مدينة الأثاث بمبادرة "فرش وحدات بشائر الخير 5" بالإسكندرية

Print
محافظ دمياط تلتقي صُناع مدينة الأثاث بمبادرة "فرش وحدات بشائر الخير 5" بالإسكندرية محافظ دمياط تلتقي صُناع مدينة الأثاث بمبادرة "فرش وحدات بشائر الخير 5" بالإسكندرية

التقت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، مع حسام ، مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعدد من صناع مدينة دمياط للأثاث؛ المتعاقدين بمبادرة "فرش وحدات مشروع بشائر الخير 5" بمحافظة الإسكندرية.

وتناول اللقاء مناقشة مجموعة من المحاور المُتعلقة، بآليات استكمال خطوات تمويل الصناع، الذي يتم من خلال جهاز تنمية المشروعات، المشكلات المطروحة في هذا الخصوص، واستمعت المحافظ إلى مطالب الصناع وما يواجهونه من معوقات، وبحثت المقترحات لإزالة هذه المعوقات، حتى يتسنى لهم مواصلة أعمالهم، من تدبير الخامات وتسليم المنتجات اللازمة لفرش الوحدات طبقاً للاتفاقيات الخاصة بالمبادرة.

وأكدت محافظ دمياط، وضع حل نهائي لهذه المشاكل خلال الأيام القليلة القادمة، منوهة إلى أن المحافظة وأجهزة الدولة حريصة كل الحرص على دعم الصناع بالمدينة، وفتح آفاق تسويقية جديدة لمنتجاتهم، من خلال إشراكهم بالعديد من المبادرات وتخصيص فرش وحدات سكنية بالمشروعات التى تنفذها الدولة لصالح الصناع بمدينة دمياط للأثاث.

    الكلمات الدلائليه

معلومات الكاتب

مدير تحرير المشرق نيوز، رئيس قسم الصحة بشبكة عيون الإخبارية

مواضيع متعلقة
تضم 400 ألف منتسب.. ألمانيا تفكك شبكة لاستغلال الأطفال في مواد إباحية

تضم 400 ألف منتسب.. ألمانيا تفكك شبكة لاستغلال الأطفال في مواد إباحية

تضم 400 ألف منتسب.. ألمانيا تفكك شبكة لاستغلال الأطفال في مواد إباحية

تضم 400 ألف منتسب.. ألمانيا تفكك شبكة لاستغلال الأطفال في مواد إباحية