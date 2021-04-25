محافظ دمياط تلتقي صُناع مدينة الأثاث بمبادرة "فرش وحدات بشائر الخير 5" بالإسكندرية

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التقت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، مع حسام شبكة، مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعدد من صناع مدينة دمياط للأثاث؛ المتعاقدين بمبادرة "فرش وحدات مشروع بشائر الخير 5" بمحافظة الإسكندرية.

وتناول اللقاء مناقشة مجموعة من المحاور المُتعلقة، بآليات استكمال خطوات تمويل الصناع، الذي يتم من خلال جهاز تنمية المشروعات، المشكلات المطروحة في هذا الخصوص، واستمعت المحافظ إلى مطالب الصناع وما يواجهونه من معوقات، وبحثت المقترحات لإزالة هذه المعوقات، حتى يتسنى لهم مواصلة أعمالهم، من تدبير الخامات وتسليم المنتجات اللازمة لفرش الوحدات طبقاً للاتفاقيات الخاصة بالمبادرة.

وأكدت محافظ دمياط، وضع حل نهائي لهذه المشاكل خلال الأيام القليلة القادمة، منوهة إلى أن المحافظة وأجهزة الدولة حريصة كل الحرص على دعم الصناع بالمدينة، وفتح آفاق تسويقية جديدة لمنتجاتهم، من خلال إشراكهم بالعديد من المبادرات وتخصيص فرش وحدات سكنية بالمشروعات التى تنفذها الدولة لصالح الصناع بمدينة دمياط للأثاث.