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محافظ دمياط تأمر باتخاذ الإجراءات الوقائية بالمدارس أثناء امتحانات النقل

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محافظ دمياط تأمر باتخاذ الإجراءات الوقائية بالمدارس أثناء امتحانات النقل محافظ دمياط تأمر باتخاذ الإجراءات الوقائية بالمدارس أثناء امتحانات النقل

أمرت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمدارس، حرصًا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين أثناء إجراء امتحانات النقل المجمعة، بداية من يوم الاثنين ٢٦ أبريل للمرحلة الثانوية والأربعاء ٢٨ أبريل لمرحلة التعليم الاساسي.

وطمأنت الدكتورة منال عوض، أولياء الأمور علي توفير بيئة صحيه تحقق الاطمئنان للطالب والمعلم، كما وجهت بتشكيل لجان للمرور على لجان المدارس، للتأكد من تنفيذ الإجراءات من كمامات ومعقمات وتباعد بين الطلاب.

وأوضح عادل عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، بأن المديرية وضعت خطة لتطهير وتعقيم المدارس بالتعاون مع مجالس المدن والمراكز.

وأشار عثمان إلى امتحانات الترم الثاني لشهري أبريل ومايو لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوي، يؤديها الطلاب فى المدارس ورقيا، ويحظر اصطحاب تليفونات محمولة أو أجهزة التابلت.

وأكد أنه تم التنبيه على مديري الإدارات التعليمية بالعمل على تطهير وتعقيم المدارس، والتأكد من تشغيل كافة المرافق، والإنارة، وتوفير مناخ ملائم لإجراء الامتحانات بسهولة ويسر ورفع درجة الاستعداد القصوى، تحسبًا لأي طوارئ وسرعة التعامل الفوري معها حرصًا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين.

معلومات الكاتب

مدير تحرير المشرق نيوز، رئيس قسم الصحة بشبكة عيون الإخبارية