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تحرير 40 مخالفة لعدم ارتداء كمامة بدمياط

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تحرير 40 مخالفة لعدم ارتداء كمامة بدمياط تحرير 40 مخالفة لعدم ارتداء كمامة بدمياط

تابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، أعمال الحملات التي يتم تنفيذها بكافة المناطق للتأكد من الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية، وكافة القرارات الصادرة فى هذا الشأن، للحد من انتشار ، وكذلك الالتزام بالمواعيد الصيفية التي تم بدء العمل بها منذ ١٧ أبريل الجاري.

وأكد حازم حواس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، أن الحملات استهدفت المرور على عدد من المقاهي والمطاعم والكافيتريات والمنشآت التجارية بالمدينة، وأسفرت عن تحرير ٤٠ مخالفة لعدم ارتداء الكمامة الواقية وتحصيل غرامة فورية قدرها ٥٠ جنيها، هذا بالإضافة إلى غلق وتشميع مقهى مخالف يقدم شيشة للمواطنين بالمخالفة للقرارات الصادرة فى هذا الخصوص.

معلومات الكاتب

مدير تحرير المشرق نيوز، رئيس قسم الصحة بشبكة عيون الإخبارية

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