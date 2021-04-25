نصف مليون طالب وطالبة يختتمون اختباراتهم بمدارس الشرقية

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"الباحص": 11 لجنة مركزية لمتابعة سير الاختبارات عن بُعد

يسدل الستار على اختبارات نهاية العام الدراسي الحالي، اليوم الاثنين، لنحو نصف مليون طالب وطالبة في المنطقة الشرقية، حيث أنهت كل مدارس المراحل التعليمية الثلاث (الابتدائي والمتوسط والثانوي) اختبارات جميع المقررات على مدى أسبوعين.

وقال مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي بـ"تعليم الشرقية" سعيد الباحص، أن سير الاختبارات منذ اليوم حتى نهايتها حقق النتائج المستهدفة ونجحت مدارس المنطقة الشرقية في الوصول إلى مؤشرات عليا ومعدلات حضور إلكتروني لكل الطلاب والطالبات بدرجة مرتفعة في جميع الاختبارات لكل المقررات.

وأضاف "الباحص" أن نجاح أداء الاختبارات يعود لتنفيذ الخطط المقررة بشكل دقيق والتعامل مع الظروف الطارئة وفقاً للحالات الواردة في أدلة الاختبارات بالإضافة إلى المتابعة الإشرافي لقيادات التعليم والمكاتب بزيارة نحو 1819 مدرسة بشكل يومي، مشيراً إلى أن كل مدرسة وفرت لجنة الدعم لتقديم المساندة الفنية والتقنية واللوجستية لكل اختبار ولكل مادة دراسية او مقرر منذ أول في الاختبارات ترتبط هذه اللجان باللجان المركزية في نحو 11 مكتب للتعليم لضبط سير الاختبارات بدقة متناهية ومعالجة الحالات الطارئة أو الإشكاليات التقنية للطلاب والطالبات.

وأشار "الباحص" إلى أن منصة "مدرستي" توفر خدمات متقدمة لكل طالب وطالبة منها استدعاء الخدمات التعليمية والإرشادية وطلب الاستشارة وتقديم الملاحظات ودخول الاختبارات والخروج واستلام الأسئلة وتسليم الإجابة والتفاعل المباشر مع المعلم واستلام النتائج.

وأكد أن المخرجات المتميزة الحالية والنتائج المبشرة جاءت بعد فضل الله لجهود المنظومة ولكل الزملاء والزميلات العاملين في الميدان التعليمي الذين قدموا جهوداً وطنية لإنجاح التعليم عن بعد، بالإضافة إلى دور وزارة التعليم الريادي في التخطيط والتنفيذ، حيث وضعت خطط شاملة لمسيرة العام الدراسي عن بعد، بالإضافة إلى الخطط المرحلية التي مكنت إدارات التعليم في المملكة ومنها إدارة تعليم الشرقية من تنفيذ منظومة عمل بشكل علمي ومدروس يضع منهجية الأعمال الرئيسة مردوفة ببرامج مساندة طويلة وقصيرة المدى لتعظيم نتائج العملية التعليمية.

وهنأ "الباحص" طلاب وطالبات المنطقة الشرقية على نجاح أدائهم في الاختبارات متمنياً لهم التوفيق والنجاح كما شكر كافة أسر المنطقة الشرقية على أدوارهم الحيوية والداعمة لإنجاح أول عام دراسي بعد بالكامل.