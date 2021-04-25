الرئيس العراقي يكشف الأسباب الحقيقية لكارثة مستشفى ابن الخطيب ببغداد

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دعا إلى إجراء مراجعة شاملة وجادة لأداء المؤسسات الصحية

عزا الرئيس العراقي برهم صالح أسباب حادثة مقتل وجرح عشرات النزلاء في مستشفى ابن الخطيب ببغداد أمس إلى الفساد وسوء الإدارة.

وأكد الرئيس صالح في بيان صحفي دعمه للقرارات الصادرة عن الحكومة ومجلس النواب بضرورة فتح تحقيق فوري في أسباب الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة ومحاسبة المقصرين, داعيًا إلى إجراء مراجعة شاملة وجادة لأداء المؤسسات الصحية لضمان عدم تكرار مثل هذه الكوارث.

وكان حريق قد اندلع في وحدة العناية المركّزة في مستشفى ابن الخطيب جنوب شرق العاصمة بغداد الليلة الماضية أسفر عن وفاة 82 شخصاً واصابة 110 آخرين"بحسب وزارة الداخلية العراقية".

من جانبه، أمر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اليوم بإجراء تحقيق فوري بملابسات الحادث الذي وصف بالمأساوي, ومحاسبة جميع المقصرين, كما وجَّه بإعلان الحداد على أرواح ضحايا المستشفى.

كما دعت رئاسة مجلس النواب إلى عقد جلسة خاصة يوم غد الاثنين لمناقشة أسباب وتداعيات الحادث.