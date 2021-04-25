أخبار عاجلة

إجابة رسمية ومشاعر منسوبين.. كم طن مخلفات تُرفع يومياً من الحرم؟ -
أنين الهند.. وفيات قياسية للجائحة وانتشار متسارع وخبراء يتوقعون الذروة -
"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على العيص ووادي الفرع -
المملكة تعرب عن رفضها خطط وإجراءات "إسرائيل" لإخلاء منازل فلسطينية بالقدس -
أحدث التنبؤات وإجابة شافية.. متى وأين يصل الصاروخ إلى الأرض؟ -
شركة مكيون تحصد جائزة أفضل مطوِّر عقاري -
المعلمي: القضية الفلسطينية مدرجة على ‏جدول الأمم المتحدة منذ نشأتها والمنظمة ينبغي أن تجد حلاً لها -
"التعاون الإسلامي" والكويت تدينان الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بالقدس -
علماء ومسؤولون باكستانيون يشيدون بقرار إنشاء جامع الملك سلمان في الجامعة الإسلامية بإسلام أباد -
كورونا.. الهند تسجّل 401326 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

غياب الإنارة وتهالك الأسفلت والإبل السائبة أخطار تهدد السائقين بـ"حشرج تربة"

Print
غياب الإنارة وتهالك الأسفلت والإبل السائبة أخطار تهدد السائقين بـ"حشرج تربة" غياب الإنارة وتهالك الأسفلت والإبل السائبة أخطار تهدد السائقين بـ"حشرج تربة"
مطالب منذ 10 سنوات بازدواجية طريق المركز وتركيب أعمدة الإنارة

غياب الإنارة وتهالك الأسفلت والإبل السائبة أخطار تهدد السائقين بـ

‬ تزايدت مخاوف عدد من المواطنين بمركز الحشرج من الإبل السائبة التي تسلك الطرق الرئيسية والفرعية، وتتسبب في الحوادث المرورية العنيفة التي ينتج عنها إصابات بالغة، وسط الظلام الذي يحجب الرؤية، بالإضافة للأسفلت المتهالك، وعدم وجود مطبات تهدئة لتمنع السرعة، وخصوصاً عند التقاطعات الخطيرة.

وكانت فرق الدفاع المدني والمرور قد باشرت حادثاً مرورياً لاصطدام مركبة بجَمَلين سائبَيْن نتج عنه إصابة المواطن، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقال مواطنون لـ"سبق": نحن نعاني من الإبل السائبة التي تسببت في إيذاء الناس، بعد أن تتوسط الطرق، وتكون سبباً رئيسياً في الحوادث المرورية.

وأشاروا: لنا مطالبات لدى وزارة النقل استمرت لعشر سنوات تقريباً، نطالب فيها بازدواجية طريق الحشرج، والذي لا يزال حتى اليوم باستلامهم، كما نطالب بإنارة الطريق كاملاً كبقية الطرق الأخرى التي تشرف عليها وزارة النقل.

وأكد المواطنون فرحتهم عندما شاهدوا قبل حوالي شهرين صبات وضعتها "النقل" بجوار الطريق ليتم على ضوئها تركيب أعمدة الإنارة، إلا أنه وحتى اليوم لم يتم العمل على تركيب الصبات.

وطالبوا وزارة النقل بإعادة سفلتة الطرق بمركز الحشرج بمحافظة تربة، وتركيب أعمدة الإنارة على كامل الطريق، ومساواتهم بالهجر والقرى التي أنشئت بعد مركزهم وتميزت بأرقى الخدمات، وهم ما زالوا ينتظرون الوعود السنوية التي لم يشاهدوا منها شيئًا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
إجابة رسمية ومشاعر منسوبين.. كم طن مخلفات تُرفع يومياً من الحرم؟

إجابة رسمية ومشاعر منسوبين.. كم طن مخلفات تُرفع يومياً من الحرم؟

أنين الهند.. وفيات قياسية للجائحة وانتشار متسارع وخبراء يتوقعون الذروة

أنين الهند.. وفيات قياسية للجائحة وانتشار متسارع وخبراء يتوقعون الذروة

"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على العيص ووادي الفرع

"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على العيص ووادي الفرع

المملكة تعرب عن رفضها خطط وإجراءات "إسرائيل" لإخلاء منازل فلسطينية بالقدس

المملكة تعرب عن رفضها خطط وإجراءات "إسرائيل" لإخلاء منازل فلسطينية بالقدس