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محافظ بقيق يطلق فعاليات حملة "ربِّ اجعل هذا البلد آمناً"

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محافظ بقيق يطلق فعاليات حملة "ربِّ اجعل هذا البلد آمناً" محافظ بقيق يطلق فعاليات حملة "ربِّ اجعل هذا البلد آمناً"
تستهدف تعزيز الولاء والانتماء والمواطنة

محافظ بقيق يطلق فعاليات حملة

أطلق محافظ بقيق محمد بن سعود المتحمي بمكتبه بالمحافظة حملة "ربِّ اجعل هذا البلد آمناً".

وتفصيلاً..استمع المحافظ لشرح عن الحملة وأهدافها من فضيلة رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة

بقيق الشيخ حمد بن محمد المري، الذي بين أنها تهدف لتوعية أفراد المجتمع في جانب الأمن الفكري، وبيان أهميته،

وتعزيز مفهوم الولاء والانتماء واللّحمة الوطنية والتكاتف وطاعة ولاة الأمر وأثره في تطور البلاد والازدهار، وإقامة

شعائر الدين الإسلامي وإبراز جهود ولاة الأمر في هذا المجال، والتحذير ممن يثيرون الفتن ويسعون لتفريق كلمة المسلمين وشقّ صفهم.

وأشاد "المتحمي" بجهود الهيئة، إضافة إلى برامج الرئاسة وحملاتها واختيارها للموضوعات المهمة.

فيما أوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية الشيخ فهد بن فيصل

الثبيتي أن تفعيل هذه الحملة المباركة يأتي وفق توجيهات ومتابعة معالي الرئيس العام فيما يخدم الدين والوطن في سبيل

تحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين أيدهما الله.

يشار إلى أن الحملة تهدف إلى تعزيز الولاء والانتماء والمواطنة من خلال مبدأ السمع والطاعة لولاة الأمر واجتماع الكلمة

ووحدة الصف، وإبراز أهمية الأمن والأمان في استقرار البلاد والأوطان.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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