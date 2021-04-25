2.7 مليون ريال مكافآت الطلاب والطالبات بتعليم سراة عبيدة

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لتحفيظ القرآن وأبناء وبنات المعلمين المتوفين وطلبة القرى النائية

اعتمد مدير التعليم في محافظة سراة عبيدة د. حسن العلكمي، صرف مكافآت الطلاب والطالبات لشهر شعبان من العام الدراسي الحالي 1442 بمبلغ 2,729,665,3 ريالاً، تمثل مكافآت وإعانات الطلاب والطالبات في المدارس.

وكانت إدارة الشؤون المالية بالتعاون مع إدارة خدمات الطلاب قد أتمت إيداع المبالغ في حسابات أولياء أمور المستفيدين، بعد استكمال مسيرات الصرف اللازمة، ودعت الطلاب والطالبات وأولياء الأمور إلى مراجعة حساباتهم البنكية وتنشيطها لمن لم يصله الإيداع.