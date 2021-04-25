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القوات الخاصة للأمن البيئي توقف 32 مخالفاً لارتكابهم مخالفات رعي

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القوات الخاصة للأمن البيئي توقف 32 مخالفاً لارتكابهم مخالفات رعي القوات الخاصة للأمن البيئي توقف 32 مخالفاً لارتكابهم مخالفات رعي
"المالكي": تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المعنية

القوات الخاصة للأمن البيئي توقف 32 مخالفاً لارتكابهم مخالفات رعي

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (32) مخالفًا لنظام البيئة، منهم (18) مواطنًا و(12) مقيمًا من الجنسيات السودانية والهندية والبنجلادشية، ارتكبوا مخالفات رعي (1339) رأسًا من الإبل و(1050) رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المعنية، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداًء على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمي الطوارئ (999) و(996) في جميع مناطق المملكة، والرقم (911) في منطقتي مكة المكرمة والرياض.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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