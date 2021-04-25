أخبار عاجلة

إجابة رسمية ومشاعر منسوبين.. كم طن مخلفات تُرفع يومياً من الحرم؟ -
أنين الهند.. وفيات قياسية للجائحة وانتشار متسارع وخبراء يتوقعون الذروة -
"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على العيص ووادي الفرع -
المملكة تعرب عن رفضها خطط وإجراءات "إسرائيل" لإخلاء منازل فلسطينية بالقدس -
أحدث التنبؤات وإجابة شافية.. متى وأين يصل الصاروخ إلى الأرض؟ -
شركة مكيون تحصد جائزة أفضل مطوِّر عقاري -
المعلمي: القضية الفلسطينية مدرجة على ‏جدول الأمم المتحدة منذ نشأتها والمنظمة ينبغي أن تجد حلاً لها -
"التعاون الإسلامي" والكويت تدينان الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بالقدس -
علماء ومسؤولون باكستانيون يشيدون بقرار إنشاء جامع الملك سلمان في الجامعة الإسلامية بإسلام أباد -
كورونا.. الهند تسجّل 401326 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تجاوباً مع مطالب مواطنين بالطائف.. "المياه": خدمة الصهاريج متاحة إلكترونياً

Print
تجاوباً مع مطالب مواطنين بالطائف.. "المياه": خدمة الصهاريج متاحة إلكترونياً تجاوباً مع مطالب مواطنين بالطائف.. "المياه": خدمة الصهاريج متاحة إلكترونياً
أهابت بمَن لديهم عدّادات غير مسجّلة سرعة تحديث معلوماتهم للاستفادة المباشرة

تجاوباً مع مطالب مواطنين بالطائف..

أوضحت شركة المياه الوطنية، أنها أطلقت سابقاً مبادرة حي "بلا صهريج" في عدد من أحياء محافظة الطائف ذات الضخ المستمر للمياه؛ وذلك للارتقاء بالخدمات المقدمة لعملاء الشركة؛ إضافة إلى مساهمة ذلك في تقليص حركة الصهاريج داخل تلك الأحياء وما ينتج عنها من ازدحام مروري والمساهمة في المحافظة على المنظر الحضري للمدينة والبنية التحتية من طرق وغيرها.

وقالت تجاوباً مع ما نشرته "سبق" عبر https://sabq.org/MrjPYW‏ وتحت عنوان "مواطنون بالطائف يطالبون شركة المياه بإرسال الصهاريج لمنازلهم خلال شهر رمضان"، إن الشركة تعمل جاهدة على تحسين وتطوير عملياتها التشغيلية وإيصال خدمات المياه بالكميات والجودة المطلوبة، وفي حال توقف ضخ المياه عن الأحياء المستهدفة لأي ظرف طارئ -لا قدّر الله- فستتم إتاحة طلب خدمة الصهاريج عن طريق قنوات التواصل المتاحة لخدمة العملاء بشركة المياه الوطنية.

وأوضحت أن طلب خدمة المياه والصرف الصحي متاحة من خلال الفرع الإلكتروني للشركة: "http://ebranch.nwc.com.sa"، وسوف يعطى طالب الخدمة استثناء الحصول على صهريج مياه بمجرد رفع طلب الحصول على الخدمة من خلال الفرع الإلكتروني، ويستمر ذلك الاستثناء إلى أن يتم تنفيذ التوصيلة، وتهيب الشركة بمَن لديهم عدّادات غير مسجّلة، سرعة تحديث معلوماتهم لكي يتمكنوا من الحصول على الخدمة مباشرة.

واختتمت الشركة مرحبة بأيّ رأي أو استفسار يخدم الوطن والمواطن، ويحقق المصلحة العامة، شاكرة لـ "سبق"، حرصها على خدمة المواطن، واهتمامها بطرح قضاياه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
إجابة رسمية ومشاعر منسوبين.. كم طن مخلفات تُرفع يومياً من الحرم؟

إجابة رسمية ومشاعر منسوبين.. كم طن مخلفات تُرفع يومياً من الحرم؟

أنين الهند.. وفيات قياسية للجائحة وانتشار متسارع وخبراء يتوقعون الذروة

أنين الهند.. وفيات قياسية للجائحة وانتشار متسارع وخبراء يتوقعون الذروة

"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على العيص ووادي الفرع

"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على العيص ووادي الفرع

المملكة تعرب عن رفضها خطط وإجراءات "إسرائيل" لإخلاء منازل فلسطينية بالقدس

المملكة تعرب عن رفضها خطط وإجراءات "إسرائيل" لإخلاء منازل فلسطينية بالقدس