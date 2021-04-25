أخبار عاجلة

إجابة رسمية ومشاعر منسوبين.. كم طن مخلفات تُرفع يومياً من الحرم؟ -
أنين الهند.. وفيات قياسية للجائحة وانتشار متسارع وخبراء يتوقعون الذروة -
"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على العيص ووادي الفرع -
المملكة تعرب عن رفضها خطط وإجراءات "إسرائيل" لإخلاء منازل فلسطينية بالقدس -
أحدث التنبؤات وإجابة شافية.. متى وأين يصل الصاروخ إلى الأرض؟ -
شركة مكيون تحصد جائزة أفضل مطوِّر عقاري -
المعلمي: القضية الفلسطينية مدرجة على ‏جدول الأمم المتحدة منذ نشأتها والمنظمة ينبغي أن تجد حلاً لها -
"التعاون الإسلامي" والكويت تدينان الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بالقدس -
علماء ومسؤولون باكستانيون يشيدون بقرار إنشاء جامع الملك سلمان في الجامعة الإسلامية بإسلام أباد -
كورونا.. الهند تسجّل 401326 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

التركة والولد والوالد.. فهم خاطئ لـ"الكلالة" في القرآن وآخر صحيح

Print
التركة والولد والوالد.. فهم خاطئ لـ"الكلالة" في القرآن وآخر صحيح التركة والولد والوالد.. فهم خاطئ لـ"الكلالة" في القرآن وآخر صحيح
سحر البيان من كتاب لـ"السنيد" تستخلص منه "سبق" المعنى المقصود

التركة والولد والوالد.. فهم خاطئ لـ

يمر القارئ المتدبر لكلام الرحمن بكلمات يختلف ظاهرها الدارج لغويًّا بين الناس عن معناها المقصود بها، وهو من سحر البيان وعجائب التبيان، وخلال شهر رمضان تسلط "سبق" الضوء على هذه الكلمات التي قد تُفهم خطأً، وسيتم عرض بعض الآيات لتوضيح معناها؛ وكشف شيء من الإعجاز القرآني.

ففي الآية 176 من سورة النساء يقول الله تبارك وتعالى: {یَسۡتَفۡتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ یُفۡتِیكُمۡ فِی ٱلۡكَلَـٰلَةِۚ إِنِ ٱمۡرُؤٌا۟ هَلَكَ لَیۡسَ لَهُۥ وَلَد}، حيث يظن بعضهم أن "الكلالة" من مات وليس له ولد كما في ظاهر الآية، والصواب أن الكلالة من مات وليس له ولد ولا والد، وإنما لم يذكر الوالد لظهوره ووضوحه كما يدل عليه لفظ الكلالة في اللغة.

والمعنى أن من مات وليس له والد ولا ولد وله أخت فإن لها نصف التركة، وإن كانتا أختين فلهما ثلت التركة، وإن كان أخاً ذكرا فله كل التركة، وإن كانوا إخوة رجال ونساء فلهم كل الإرث للذكر مثل حظ الأنثيين، والله أعلم.

يشار إلى أن مصدر معاني الكلمات هو كتاب "أكثر من 300 كلمة قرآنية قد تُفهم خطأ"، الذي أعده الشيخ عبدالمجيد بن إبراهيم السنيد، وقدمه القاضي الشيخ سليمان بن عبدالله الماجد عضو مجلس الشورى.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
إجابة رسمية ومشاعر منسوبين.. كم طن مخلفات تُرفع يومياً من الحرم؟

إجابة رسمية ومشاعر منسوبين.. كم طن مخلفات تُرفع يومياً من الحرم؟

أنين الهند.. وفيات قياسية للجائحة وانتشار متسارع وخبراء يتوقعون الذروة

أنين الهند.. وفيات قياسية للجائحة وانتشار متسارع وخبراء يتوقعون الذروة

"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على العيص ووادي الفرع

"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على العيص ووادي الفرع

المملكة تعرب عن رفضها خطط وإجراءات "إسرائيل" لإخلاء منازل فلسطينية بالقدس

المملكة تعرب عن رفضها خطط وإجراءات "إسرائيل" لإخلاء منازل فلسطينية بالقدس