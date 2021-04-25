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عقب استئناف الرحلات.. تتوقع أكثر من مليون سائح روسي

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عقب استئناف الرحلات.. مصر تتوقع أكثر من مليون سائح روسي عقب استئناف الرحلات.. تتوقع أكثر من مليون سائح روسي
القاهرة تستهدف إيرادات من القطاع تتراوح بين 6 و7 مليارات دولار

عقب استئناف الرحلات.. مصر تتوقع أكثر من مليون سائح روسي

أكدت السلطات المصرية أنها تتوقع استقبال أكثر من مليون سائح روسي عام 2021، بعد توصل الرئيسين عبد الفتاح وفلاديمير بوتين إلى اتفاق على استئناف رحلات الطيران بين دولتيهما.

وقالت غادة شلبي، نائبة وزير السياحة والآثار في ، في حديث لوكالة "رويترز" اليوم الأحد: "هناك الكثير من القطاع الخاص كان ينتظر هذا القرار لما تمثله السياحة الروسية من كثافة عددية ورواج.. أتصور أنه من الممكن أن نفوق المليون سائح روسي خلال 2021".

ولفتت المسؤولة إلى أن مصر تستهدف، في ظل جائحة ، أن يبلغ عدد السائحين الوافدين إليها عام 2021 نحو 60% من الرقم المسجل عام 2019، مع استمرار حملات التطعيم وفتح السياحة الروسية، موضحة أن الإيرادات المستهدفة للبلاد في قطاع السياحة هذا العام تتراوح بين ستة وسبعة مليارات دولار.

وزار مصر 13.1 مليون سائح في 2019 بإيرادات بلغت 13.03 مليار دولار، لكن في 2020 أسفرت الجائحة عن تراجع الإيرادات بنحو 70 بالمئة إلى أربعة مليارات دولار، فيما بلغ عدد السياح 3.5 مليون شخص فقط.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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