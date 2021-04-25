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.. استقالة وزير الدولة للإعلام لظروف خاصة

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مصر.. استقالة وزير الدولة للإعلام لظروف خاصة .. استقالة وزير الدولة للإعلام لظروف خاصة
هيكل عُيّن في 2019 عقب إعادة الحقيبة الوزارية للتشكيل

مصر.. استقالة وزير الدولة للإعلام لظروف خاصة

أعلن المستشار نادر سعد؛ المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، أن أسامة هيكل؛ وزير الدولة للإعلام، تقدّم باستقالته من منصبه، للدكتور مصطفى مدبولي؛ رئيس مجلس الوزراء، نظراً لظروف خاصة.

وعُيّن هيكل وزيراً في عام 2019 إثر قرار بإعادة الحقيبة الوزارية للتشكيل الحكومي بعد إلغائها.

وشغل هيكل سابقاً منصب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، ومنصب رئيس تحرير جريدة الوفد، ويعد أول وزير إعلام بعد ثورة 25 يناير 2011 في حكومة الدكتور عصام شرف.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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