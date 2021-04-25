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"مستعدون للتبرع بها للدول المتقدمة".. دولة إفريقية ترفض لقاحات منتهية الصلاحية

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"مستعدون للتبرع بها للدول المتقدمة".. دولة إفريقية ترفض لقاحات منتهية الصلاحية "مستعدون للتبرع بها للدول المتقدمة".. دولة إفريقية ترفض لقاحات منتهية الصلاحية
رغم مناشدات منظمة الصحة العالمية

أعلنت دولة إفريقية أنها ستمضي قدماً في خطط تدمير الآلاف من جرعات لقاحات مضادة لفيروس كورونا منتهية الصلاحية، وذلك رغم دعوات منظمة الصحة العالمية والمركز الإفريقي لمكافحة الأمراض بعدم إتلافها، بحسب موقع "صوت أميركا".

وحثت منظمة الصحة العالمية ومركز السيطرة على الأمراض في إفريقيا هذا الأسبوع الدول الإفريقية على عدم إتلاف لقاحات كورونا التي ربما تكون قد تجاوزت تواريخ انتهاء صلاحيتها، قائلة إنها لا تزال آمنة للاستخدام.

ومع ذلك، تقول حكومة مالاوي إن النداءات جاءت بعد فوات الأوان لمنع إتلاف آلاف الجرعات من لقاحات منتهية الصلاحية، إذ جرى التخلص من 16.440 جرعة من لقاح أسترازنيكا التي انتهت صلاحيتها في 13 إبريل الحالي، حسب موقع " الحرة".

ويوم الخميس، حثت منظمة الصحة العالمية ومركز السيطرة على الأمراض في إفريقيا الدول الإفريقية على عدم تدمير اللقاح الذي ربما تكون صلاحيته منتهية، قائلين إنه لا يزال قابلاً للاستخدام.

وقال وزير الصحة في ملاوي، تشارلز موانسامبو: "إنه لابد أن يكون لكل شيء مصنع تاريخ انتهاء صلاحية لا يمكن استخدامه بعده".

وتابع: "في حالات اللقاحات، لا يمكننا المضي قدماً في استخدامها لأن هناك تاريخاً واضحاً لانتهاء الصلاحية، وبالتالي لن يجري التسامح مع أي طبيب في حالة حدوث أي شيء سلبي بعد استخدام لقاح انتهت صلاحيته".

ولفت موانسامبو أيضاً إلى أن استخدام اللقاح منتهي الصلاحية سيخيف الناس من أخذ اللقاحات من المخزون المتبقي.

وزاد "إذا احتفظنا باللقاحات المنتهية الصلاحية أو قمنا بتخزينها، فسيكون ذلك بمثابة ضربة كبيرة لحملة التطعيم لدينا، إذ لن يأتي الناس للحصول على التطعيم مخافة أن يتم إعطاؤهم اللقاحات منتهية الصلاحية".

وقال موانسامبو إن البلاد ربما تفكر في تمديد العمر الافتراضي للمخزون المتبقي من اللقاح الذي يتم تلقيه من خلال مبادرة "كوفاكس" من الهندية والتي تنتهي صلاحيتها في يونيو ويوليو.

وأكد أن الحكومة ستعلن قريباً التاريخ الذي ستقوم فيه علناً بتدمير اللقاح منتهي الصلاحية في عاصمة ملاوي، ليلونغوي.

وفي نفس السياق، قال المدير التنفيذي لشبكة العدالة الصحية في ملاوي، جورج جوبي إن استخدام لقاح منتهي الصلاحية سيخلق موقفاً سلبياً لدى الناس.

وأردف: "يمكن أن يحصل رهاب لدى الملاويين بشأن اللقاحات وهو أمر ينبغي ألا يحدث، وإذا كانت اللقاحات منتهية الصلاحية آمنة بالإمكان التبرع بها للدول المتقدمة أو منظمة الصحة العالمية، ونحن بانتظار اليوم الذي لا نشهد وجودها في مالاوي".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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