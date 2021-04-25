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للمسنين بلا حجز.. خدمات تتواصل في 13 مركزاً للقاحات بجازان

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للمسنين بلا حجز.. خدمات تتواصل في 13 مركزاً للقاحات بجازان للمسنين بلا حجز.. خدمات تتواصل في 13 مركزاً للقاحات بجازان
تستقبل مواطنين ومقيمين ممّن لديهم موعد.. 107 ساعات عمل يومياً

للمسنين بلا حجز.. خدمات تتواصل في 13 مركزاً للقاحات بجازان

تستقبل مراكز اللقاحات بمنطقة جازان البالغ عددها 13 مركزاً منتشرة في جميع محافظات المنطقة ومراكزها بواقع 107 ساعات عمل يومياً خدماتها للمواطنين والمقيمين لمَن لديهم موعد مسبق، وكبار السن دون حجز مسبق.

ووجهت "صحة جازان" المراكز التابعة لها باستقبال مَن تجاوزت أعمارهم 60 عاماً دون موعد، وتمكينهم من أخذ اللقاح بسلاسة، حاثةً الجميع على سرعة المبادرة للحصول على لقاح كورونا والتسجيل من خلال ‫تطبيق "صحتي"، مؤكدةً أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فاعلة وآمنة.

وجدّدت التذكير بالاستفادة من الخدمة التي وفّرتها الوزارة، التي يتم من خلالها إتاحة إمكانية التطعيم السريع بلقاح كورونا (كوفيد-19) لمَن تبلغ أعمارهم 60 عاماً وأكثر دون تسجيل أو موعد أو انتظار بشكل مباشر من خلال زيارة أقرب مركز لقاح بمحافظات المنطقة ومراكزها كافة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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