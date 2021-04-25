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الإمارات تعلن تأييد قرار بحظر دخول المنتجات الزراعية اللبنانية

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الإمارات تعلن تأييد قرار السعودية بحظر دخول المنتجات الزراعية اللبنانية الإمارات تعلن تأييد قرار بحظر دخول المنتجات الزراعية اللبنانية
أكّدت دعم المملكة فيما تتخذه من إجراءات لحماية المجتمع من آفة المخدرات

الإمارات تعلن تأييد قرار السعودية بحظر دخول المنتجات الزراعية اللبنانية

أعربت دولة الإمارات، اليوم، عن تأييدها قرار بحظر المنتجات الزراعية القادمة من الجمهورية اللبنانية بعد أن ثبت استخدامها لتهريب المخدرات إلى أراضي المملكة.

ووفق وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، أكّدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، دعم المملكة فيما تتخذه من إجراءاتٍ لحماية المجتمع من آفة المخدرات، وتأييدها الخطوات التي تتخذها كافة، في إطار جهودها الدؤوبة لمكافحة هذه الجريمة المنظمة، وحقها في حفظ المجتمع وسلامته.

ودعت الوزارة إلى تطوير التقنيات المناسبة واتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة كافة؛ للحد من تهريب هذه الآفة الخطيرة، التي تهدّد سلامة المجتمعات، وتضر بمصالحها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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