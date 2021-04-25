بعد الأداء المتذبذب لأسواق المال في الخليج ومصر.. كيف تنتقي أفضل الأسهم؟

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مباشر- محمود جمال: أثارت المتاجرة بالأسهم ومكاسب الأسواق، التي جاءت مخالفة للتوقعات التي كانت تشير لتذبذبها وعدم استقرارها تزامنا مع استلام جو بايدن لرئاسة الولايات المتحدة بعد منافسة شرسة مع نظيره دونالد ترامب وتزايد أزمة كورونا خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2021 تحفظ الراغبين في استثمار أموالهم للحصول على عوائد لإعادة استخدامها في متطلبات الحياة الأساسية.

وبحسب إحصائية لـ "معلومات مباشر"، فإنه خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجديد، ارتفعت أغلب أسواق الأسهم العالمية، حيث ارتفع الداو جونز الأمريكي 10.5% تقريبا كما زاد ستاندرد آند بورز 10%، وذلك على الرغم من عودتهما للهبوط في الجلسات الأخيرة بسبب المخاوف من خطط حكومية لزيادة الضرائب على الشركات.

كما ارتفع مؤشر كاك الفرنسي و12.3% ونيكاي الياباني 5.7% رغم ظهور الفيروس مجددا ببعض البلدان الأسيوية مما آثار مخاوف المستثمرين وهو ما ظهر على مؤشراتها في الجلسات الأخيرة .

وعلى مستوى الخليج ومصر ارتفعت أيضا الأسواق وتصدرها أسواق السعودية وأبوظبي ودبي وقطر تزامنا مع المصالحة الخليجية وظهور اللقحات بشكل قوي وحملات التطعيم ضد الفيروس ومن ثم بدأت الأمور تضح أكثر وأكثر وبدأ الطلب على النفط يعود تزامنا مع توالى التوقعات بعودة التعافي الاقتصادي.

وتأقلمت الدول إلى حد ما تتأقلم مع السياسية الاقتصادية والدبلوماسية لواحدة من أكبر الدول الكبرى في العالم. ووسط ذلك الأداء لأسواق المال خلال العام فكانت أهم تلك الأدوات الاستثمارية التي تلبي احتياجات المستثمرين للحصول على عوائد تساعدهم على متطلبات الحياة.

وعلى ذات الصعيد واصل "معلومات مباشر" نقل النصائح للمتداولين خلال تلك الفترة.

وقال محللون لـ "معلومات مباشر" إن هناك 10 نصائح للمستثمرين لاختيار الأسهم الأفضل خلال تداولات الربع الثاني الذي من المتوقع أن تزداد فيه عمليات الشراء الانتقائي ببورصات المنطقة مع ميل بعض الدول العودة بقوة للأنشطة الاقتصادية بشكل كامل وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع الطلب على وسائل النقل المختلفة ومن ثم زيادة الطلب النفط التي تراجعت إلى مستويات تاريخية في وقت سابق.

وبدوره، أكد محمد الشربيني نائب رئيس الاستثمار لدى "إن أي كابيتال"، إنه قبل البدء في اختيار الأسهم يجب أولا على من يرغب في استثمار أمواله تحديد عدة عناصر منها على سبيل المثال المدى الزمني للاستثمار و كذلك طبيعة الهدف الاستثماري ثم بعدها يجب عليه تنويع المبلغ المستثمر على عدة قطاعات و ليس تركيزها في قطاع واحد أيضا في نفس القطاع. وأضاف: يجب على المستثمر أيضا تعدد الأسهم داخل نفس القطاع لتقليل المخاطر.

ونوه بأهمية الاعتماد على الاستعانة بالتحليل الاساسي وهو ما يوضح الأداء التشغيلي للأسهم يعطي نتائج أفضل في المدى الزمني المتوسط و الطويل ويفضل الاعتماد عليه عند تحديد الاسهم المشتراه

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من جانبه، قال أيمن فودة، رئيس لجنة أسواق المال بالمجلس الاقتصادي الأفريقي، إن أهم قواعد اختيار سهمك للمحافظة على أموالك وللحد من نسب المخاطرة بأسواق المال هي اختيار الأسهم القوية ماليا ذات الأصول القيمة و الارباح المعتبرة، والأسهم ذات الحراك العالى وقيم التداولات الكبيرة والأداء الذي يسمح بتحقيق مكاسب وهذا لن يتم معرفته إلا بالإستعانة بشركات معتمدة من هيئات أسواق المال في كل بلد على حدى.

وأوضح أن من تلك القواعد أيضا هي شمول المحفظة لأسهم دفاعية قوية ذات توزيعات نقدية لحماية جزء من المحفظة من التراجعات العنيفة و المفاجئة مع المحافظة أيضا على الاحتفاظ بجزء من السيولة المالية والتخلى تماما عن استخدام الاقتراض للاستثمار بالأسهم وذلك لامتلاك حرية قرارك الاستثمارى وعدم التعرض لمزيد من المخاطر.

وبدوره، يعتقد محمد جاب الله رئيس قطاع تنمية الأعمال لدى "بايونيرز"، إنه لاختيار أسهم تتناسب مع وضعك المالي وأهدافك الاستثمارية لدينا عدة مداخل للاختيار أولها المدخل المالى وهو دراسة جميع النواحى الماليه للشركه عبر ميزانيتها العموميه فى فترات زمنية متتالية.

أما المدخل الثاني بحسب جاب الله، فيتمثل في التحليل الفنى وهو عباره عن دراسه سلوك السهم نفسه وكيفية تعامل المستثمرين خلال فترات زمنيه مختلفه معه وتتبع أخباره واجتماعات مجالس الإدارات والجمعيات العمومية

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ومن جانبها، قالت حنان رمسيس الخبيرة الاقتصادية لدى شركة "الحرية لتداول الأوراق المالية"، لـ"معلومات مباشر"، "في ظل تفاوت اداء الاسواق بين ارتفاع وانخفاض يظل بحث المتعامل علي الارباح وتحقيق المكاسب أو وقف الخسائر هي السمة الغالبة على أداء المتعاملين.

وأضافت: لذا ننصح بتخفيض مراكز المديونيات واختيار الاسهم النشطة القادرة علي التحرك والتي استطاعت الصمود امام تحديات السوق واستطاعت ان تعزف متفردة كشركات الدفع الالكتروني واسهم قطاع الخدمات المالية الغير مصرفية.

وقال محمد راشد، المدرس بكلية السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف، إن الراغبين في الاستثمار عليهم اختيار الأسهم وفقا لمتابعة معدلات نمو نشاط وأعمال الشركة ومعدلات نمو الصناعة ذات الصلة بنشاط الشركة علاوة علي الخطط المستقبلية لها ومدى وضعها فى الاعتبار القيام بتوسعات فى أنشطتها أو فى حجم إنتاجها أو فى انتشارها الجغرافي من عدمه علي أن يكون ذلك متوازيا مع استخدام أسس فنية للتعرف علي تاريخ حركة السهم بما يفيد فى تحديد اتجاهاته السعرية مستقبلا.

وبدورها، قالت دعاء زيدان، خبيرة أسواق المال بشركة تايكون لتداول الأوراق المالية، لـ"معلومات مباشر"، إن اهم مقاييس اختيار الاسهم لأي مستثمر هو اختيار الاسهم ذات الاتجاة الصاعد ويكون أداء تلك الاسهم افضل اداء من المؤشر الرئيسي السوق التابع لة وان يكون السهم ذات سيولة عالية ولديه نمو من الناحية المالية ويحقق ارباح جيدة ومعدل ربحية جيد مع دراستها فنيا لمعرفة أفضل المستويات للدخول لها والاستثمار بها

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وبين مينا رفيق، مدير البحوث بشركة المروة لتداول الأوراق المالية، لـ"معلومات مباشر"، إنه لاختيار الأسهم يجب عدم الانجراف وراء الشائعات و اختيار الاسهم ذات السيولة المرتفعة و التى تتميز بارتفاع احجام التداول اليومية كما يجب مراعاة نتائج أعمال الشركات، مشيرا إلى أنه يجب الاحتفاظ بنسبة سيولة فى المحفظه و الابتعاد عن الشراء الهامشى و بالأخص مع اقتراب موسم الاجازات.

وأفاد حسام عيد، مدير الاستثمار بشركة إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية، أنه اختيار الاسهم القوية ماليا والتي تحقق نتائج أعمال وارباح مرتفعة , مشيرا إلى أنه يجب على المستثمر أن يتم اختيار الاسهم بالقطاعات الأنشط بالسوق في ظل التقلبات حيث تكون الاسعار أكثر جذباً وعائدا للاستثمار وتحقيق أرباح.

وبدوره، أوضح محمد حسن، العضو المنتدب لدى بلوم مصر للاستثمارات المالية، ، لـ"معلومات مباشر"، إنه لاختيار الاسهم بعناية حفاظا على الاموال من الضياع يجب التركيز على القطاعات التى لديها القدرة على الصعود خاصة وخاصة التي يرتبط أدائها مع توجهات الدولة، كما أنه يجب التركيز فى الاوقات الحالية على الاسهم القيادية هو الافضل من حيث القوة المالية والسيولة وارتفاع الارباح.

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بدوره، نصح عبدالله بركات، خبير أسواق المال، لـ"معلومات مباشر"، في ظل التفاوت في أداء أسواق المال يجب الإبتعاد عن الأسهم صاحبة التقلبات الحادة التي لا تعطي للمستثمر فرصة القرار في وقف الخسارة.

وأشار إلى أهمية النظر لمعايير أسهم الشركات وقيمتها فى الإستثمار المباشر من حيث تحقيق الربح وما تمتلك من ميزانيات وأصول ونشاطها فى القطاع الذي تمثله من أهم نقاط الإستثمار حتى وإن تأثرت سلباً بالأحداث السلبية فإنها سريعة الإستجابة والتعافي بعد مرور الحدث لذلك على المستثمر إختيار مثل هذه النوعية من الشركات القوية فى محفظته.

ومن جانبها، أكدت أسماء أحمد، محللة الأسواق لدى شركة بيت المال للاستشارات، ، لـ"معلومات مباشر"، إن اختيار الاسهم الجيدة عامل هام لاستمرار المتعامل بالسوق وهناك عدة عوامل للاختيار هي اختيار الأسهم التي لديها خطط مستقبلية وتنبؤات بالنمو فعلي سبيل المثال نحن في شهر رمضان تزدهر أسهم قطاع تجزئة وإنتاج الأغذية. وبالتالي تعتبر من الفرص الجيدة لأن دائما ما تجد نتائج أعمالها خلال الفترات المستقبلية محققة أرباح كبيرة.

وذكرت أن هناك مثال آخر هو التنبؤ بحدوث تعافي في النمو الاقتصادي ويبعث ذلك علي الاتجاه نحو أسهم البتروكيماويات حيث تكون من اول المستفيدين من هذا التعافي.

ويرى تامر السعيد خبير أسواق المال ‏والمدير لدى سي آي كابيتال للسمسرة في الأوراق المالية‏، لـ"معلومات مباشر"، إن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية بالتوازي مع اقتراب كثير منها لمستويات متدنية تعتبر الأنسب والأكثر جذبا لشريحة المستثمرين الجديد مع توقعات بتحقيقها أرباحا وارتفاعات جيدة قد تستمر حتي نهايات شهر ابريل الجاري و بدايات مايو و بذلك قد تعوض جزءا من خسائرها السابقة و تعطي الأفضلية للمشتري الجديد او ما يسمي بالأموال الساخنه او الذكية و التي تجدها فرصة سريعه لتحقق أرباح جيدة و ذات مخاطرة اقل.

وأشار إلى أن من أفضل الأسهم هي الأسهم الأكثر توزيعا للأرباح سواء نقدي أو عيني ، والأسهم التي تنفذ تداول يزيد عن المتوسط اليومي للتداول و تظهر عليها زيادة بالسيوله الداخله عليها، وأيضا الأسهم التي أخبار خاصة بإستحواذ عليها بقيمه أعلى من أسعارها اللحظية بالبورصة.