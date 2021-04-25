رقم مفزع لضحايا كورونا في الهند.. المأساة تتفاقم والمستشفيات ليس لديها مكان

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سجلت رقماً قياسياً جديداً للإصابات اليومية بفيروس كورونا اليوم بلغ 349 ألف حالة

سجلت الهند رقماً قياسياً جديداً للإصابات اليومية بفيروس كورونا، الأحد، بلغ 349691، مما يرفع العدد الإجمالي لحالات العدوى إلى 16.96 مليون حالة.

وذكرت وزارة الصحة أنها سجلت 2767 وفاة جديدة بالفيروس ليصل العدد الإجمالي للمتوفين بالفيروس إلى 192311.

وحذر المسؤولون في شمال وغرب البلاد، بما في ذلك العاصمة نيودلهي، من أن معظم المستشفيات أصبحت كاملة العدد وتواجه خطر نفاد الأكسجين.

ووفق رويترز جاءت الزيادة في الحالات بينما اندلع حريق في مستشفى بإحدى ضواحي مومباي يعالج مرضى "كوفيد 19"، وأودى بحياة 13 مريضاً الجمعة، في أحدث حادث تتعرض له منشأة مكتظة بالمصابين بفيروس كورونا في الهند.

ويوم الأربعاء، توفي 22 من مصابي "كوفيد 19" في مستشفى حكومي في مهاراشترا، بعد انقطاع إمدادات الأكسجين إثر تسرب في الخزان، كما توفي ما لا يقل عن 9 مصابين في حريق اندلع في أحد مستشفيات مومباي في 26 مارس الماضي.

وأصبحت إمدادات الأكسجين الطبي وأسرة المستشفيات شحيحة، حيث وضعت المستشفيات الكبيرة إعلانات قالت فيها إنها ليس لديها أي متسع للمزيد من المرضى، وتم نشر الشرطة لتأمين إمدادات الأكسجين.

ونشرت شركة "ماكس هيلث كير"، التي تدير شبكات مستشفيات في شمال وغرب الهند، استغاثة على "تويتر"، الجمعة، لطلب إمدادات أكسجين طارئة لمستشفياتها في دلهي.

وبدأت الهند، وهي منتج رئيسي للقاحات، حملة تطعيم لكن لم يتلق اللقاح حتى الآن سوى نسبة ضئيلة من السكان.

وأعلنت السلطات أن اللقاحات ستكون متاحة لجميع من تتجاوز أعمارهم 18 عاماً بدءاً من الأول من مايو، لكن خبراء يقولون إنه لا يوجد ما يكفي لتطعيم الأشخاص المؤهلين وعددهم 600 مليون.