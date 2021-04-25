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الجيش اليمني يعلن تحقيقه مكاسب ميدانية في عدة جبهات أبرزها مأرب

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الجيش اليمني يعلن تحقيقه مكاسب ميدانية في عدة جبهات أبرزها مأرب الجيش اليمني يعلن تحقيقه مكاسب ميدانية في عدة جبهات أبرزها مأرب
كبد ميلشيات الحوثي خسائر فادحة في تعز وحجة والضالع والبيضاء والحديدة

الجيش اليمني يعلن تحقيقه مكاسب ميدانية في عدة جبهات أبرزها مأرب

أعلن الجيش اليمني استمراره في تحقيق التقدم والمكاسب على الأرض، في جبهات القتال ضد مليشيا الحوثي الإرهابية، بمحافظات مأرب وتعز وحجة والضالع والبيضاء والحديدة.
وقال المتحدث باسم الجيش اليمني العميد الركن عبده مجلي، إن مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تلقت هزائم مستمرة، بعد مقتل المئات وإصابة العديد من عناصرها، في عمليات هجومية ودفاعية وأعمال تعرضية والتفاف وكمائن لاستنزاف عناصر وأسلحة المتمردين، في جبهات صرواح والكسارة وهيلان والمشجح والمخدرة والجدعان في مأرب.
وحول المعارك في محافظة تعز جنوب غرب اليمن، أوضح العميد مجلي في إيجاز صحفي، أن العمليات العسكرية في محافظة تعز جنوب غرب اليمن ما زالت مستمرة، وتمكنت فيها قوات الجيش من قطع طرق الإمداد على مليشيا الحوثي والسيطرة على عدة مواقع.
وأشار المتحدث العسكري، في الإيجاز الذي بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): أن قوات الجيش في محافظة حجة، شمال اليمن تواصل ضرباتها ضد المليشيا في عزلة بني حسن التابعة لمديرية عبس ومديرية مستبأ، وتأمين المواقع التي تم استعادتها، وتحقيق التقدم نحو "سوق الربوع" في منطقة البداح وقطع طرق إمداد المليشيا وتكبيدها الخسائر المادية والبشرية.


وبين العميد مجلي أن قوات الجيش في محافظة الجوف، شمال شرق اليمن، تمكنت من تحرير عدة مواقع، عقب شنها هجوماً معاكساً على عدة مواقع كانت تتمركز فيها المليشيا الحوثية في جبهة الخنجر والنضود، كما تمكنت أيضاً من السيطرة وتحرير عدة مواقع في جبهة مريس، بمحافظة الضالع، جنوب اليمن، وتحقيق تقدم ميداني في جبهات البيضاء والحديدة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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