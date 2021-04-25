أخبار عاجلة

أنين الهند.. وفيات قياسية للجائحة وانتشار متسارع وخبراء يتوقعون الذروة -
"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على العيص ووادي الفرع -
المملكة تعرب عن رفضها خطط وإجراءات "إسرائيل" لإخلاء منازل فلسطينية بالقدس -
أحدث التنبؤات وإجابة شافية.. متى وأين يصل الصاروخ إلى الأرض؟ -
شركة مكيون تحصد جائزة أفضل مطوِّر عقاري -
المعلمي: القضية الفلسطينية مدرجة على ‏جدول الأمم المتحدة منذ نشأتها والمنظمة ينبغي أن تجد حلاً لها -
"التعاون الإسلامي" والكويت تدينان الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بالقدس -
علماء ومسؤولون باكستانيون يشيدون بقرار إنشاء جامع الملك سلمان في الجامعة الإسلامية بإسلام أباد -
كورونا.. الهند تسجّل 401326 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة -
"الأرصاد": هطول أمطار رعدية وزخات من البَرَد على جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الأرصاد": أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة وزخات من البَرَد على المرتفعات

Print
"الأرصاد": أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة وزخات من البَرَد على المرتفعات "الأرصاد": أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة وزخات من البَرَد على المرتفعات
سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح مثيرة للأتربة والغبار على 5 مناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية من (متوسطة إلى غزيرة) مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد على مرتفعات (جازان، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة)، كذاك الفرصة مهيّأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياحٍ نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق (تبوك، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، القصيم).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 12 - 32 كم/ساعة، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 - 40 كم/ساعة.

وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي، جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أنين الهند.. وفيات قياسية للجائحة وانتشار متسارع وخبراء يتوقعون الذروة

أنين الهند.. وفيات قياسية للجائحة وانتشار متسارع وخبراء يتوقعون الذروة

"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على العيص ووادي الفرع

"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على العيص ووادي الفرع

المملكة تعرب عن رفضها خطط وإجراءات "إسرائيل" لإخلاء منازل فلسطينية بالقدس

المملكة تعرب عن رفضها خطط وإجراءات "إسرائيل" لإخلاء منازل فلسطينية بالقدس

أحدث التنبؤات وإجابة شافية.. متى وأين يصل الصاروخ إلى الأرض؟

أحدث التنبؤات وإجابة شافية.. متى وأين يصل الصاروخ إلى الأرض؟