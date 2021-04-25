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أنين الهند.. وفيات قياسية للجائحة وانتشار متسارع وخبراء يتوقعون الذروة
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السبت 08 مايو 2021 10:15 صباحاً
"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على العيص ووادي الفرع
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السبت 08 مايو 2021 10:15 صباحاً
المملكة تعرب عن رفضها خطط وإجراءات "إسرائيل" لإخلاء منازل فلسطينية بالقدس
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السبت 08 مايو 2021 10:15 صباحاً
أحدث التنبؤات وإجابة شافية.. متى وأين يصل الصاروخ إلى الأرض؟
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السبت 08 مايو 2021 10:15 صباحاً
شركة مكيون تحصد جائزة أفضل مطوِّر عقاري
-
السبت 08 مايو 2021 10:15 صباحاً
المعلمي: القضية الفلسطينية مدرجة على جدول الأمم المتحدة منذ نشأتها والمنظمة ينبغي أن تجد حلاً لها
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السبت 08 مايو 2021 09:59 صباحاً
"التعاون الإسلامي" والكويت تدينان الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بالقدس
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السبت 08 مايو 2021 09:59 صباحاً
علماء ومسؤولون باكستانيون يشيدون بقرار إنشاء جامع الملك سلمان في الجامعة الإسلامية بإسلام أباد
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السبت 08 مايو 2021 09:43 صباحاً
كورونا.. الهند تسجّل 401326 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة
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السبت 08 مايو 2021 09:43 صباحاً
"الأرصاد": هطول أمطار رعدية وزخات من البَرَد على جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة
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السبت 08 مايو 2021 09:43 صباحاً
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إكرامي يتألق مع بيراميدز والأهلى يتخطي مقلب حلمي طولان
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فيديو اليوم السابع
الأحد 25 أبريل 2021 09:08 صباحاً
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