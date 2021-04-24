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دياب يبحث مع وزيري دفاع وخارجية قطر مستجدات الأوضاع في لبنان

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دياب يبحث مع وزيري دفاع وخارجية قطر مستجدات الأوضاع في لبنان دياب يبحث مع وزيري دفاع وخارجية قطر مستجدات الأوضاع في لبنان

جي بي سي نيوز :- بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب، مساء الأحد، مع وزيري الدفاع والخارجية القطريين، تعزيز التعاون وآخر مستجدات الأوضاع في لبنان.

جاء ذلك خلال اجتماعين منفصلين عقدهما دياب مع وزير الدفاع خالد العطية، ووزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن، على هامش زيارة رسمية غير محددة المدة، يجريها الأول للدوحة، وفق وكالة الأنباء القطرية الرسمية.

وذكرت الوكالة، أن دياب بحث مع وزير الخارجية القطري "تعزيز علاقات التعاون الثنائي وآخر المستجدات على الساحة اللبنانية وفي المنطقة".

كما تناول اللقاء مع وزير الدفاع القطري "استعراض العلاقات الثنائية بين بيروت والدوحة وسبل تعزيزها"، حسب المصدر ذاته.

وفي 18 فبراير/شباط الماضي، زار رئيس اللبنانية المُكلف سعد الحريري الدوحة، عقب زيارة مماثلة أجراها وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن لبيروت مطلع الشهر ذاته.

ومرارا دعت قطر إلى الإسراع في تشكيل الحكومة اللبنانية المتعثرة، جراء خلاف بين الحريري والرئيس اللبناني ميشال عون، بشأن طبيعة التشكيلة الحكومية منذ تكليف الأول بها في 22 نوفمبر/تشرين ثان الماضي.

ويريد الحريري تشكيل حكومة "تكنوقراط" (شخصيات غير حزبية)، ويتهم عون بمحاولة الحصول لفريقه "التيار الوطني الحر" وحلفاؤه وبينهم "حزب الله" على "الثلث المعطل"، وهو ما ينفيه الرئيس.

و"الثلث المعطل" يعني حصول فصيل سياسي على ثلث عدد الحقائب الوزارية، ما يسمح له بالتحكم في قرارتها وتعطيل انعقاد اجتماعاتها.

كما يعاني لبنان منذ أكثر من عام، أزمة اقتصادية طاحنة هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1990، أدت إلى انهيار مالي غير مسبوق، واحتجاز أموال المودعين لدى المصارف.

الاناضول 

جي بي سي نيوز

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