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يا هلال موجعة.. الاستقلال الطاجيكي يضرب بالأربعة

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في ليلة خطف الصدارة من الأزرق

يا هلال موجعة.. الاستقلال الطاجيكي يضرب بالأربعة

خطف فريق الاستقلال الطاجيكي صدارة مجموعته من أمام الهلال السعودي بعد أن كسب الأخير برباعية مقابل هدف مساء اليوم السبت، وذلك على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ضمن مباريات الجولة الرابعة للمجموعة الأولى من منافسات دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2021.

بدأ الهلال المباراة مستحوذًا ومهاجمًا؛ وافتتح التسجيل مهاجم الهلال بافيتيمبي قوميز بـكرة رأسية بعد عرضية مميزة من الظهير الأيمن محمد البريك، استقرت في شباك فريق استقلال عند الدقيقة الـ24 من زمن الشوط الأول.

وعاد فريق الاستقلال للمباراة بتسجيله هدف التعادل عند الدقيقة الـ39، وهدف التقدم عند الدقيقة الـ44؛ لينتهي الشوط الأول بتقدم الاستقلال 2-1. ومع بداية الشوط الثاني سجّل الاستقلال هدفين متتاليَيْن عند الدقيقتَيْن الـ49 والـ53؛ لتنتهي المباراة بنتيجة 4-1 للاستقلال.

وبعد نهاية الجولة الرابعة تصدر الاستقلال صدارة المجموعة الأولى بـ7 نقاط بفارق الأهداف عن الهلال الذي يمتلك الرصيد نفسه من النقاط.

يا هلال موجعة.. الاستقلال الطاجيكي يضرب بالأربعة

يا هلال موجعة.. الاستقلال الطاجيكي يضرب بالأربعة

يا هلال موجعة.. الاستقلال الطاجيكي يضرب بالأربعة

يا هلال موجعة.. الاستقلال الطاجيكي يضرب بالأربعة

يا هلال موجعة.. الاستقلال الطاجيكي يضرب بالأربعة

يا هلال موجعة.. الاستقلال الطاجيكي يضرب بالأربعة

الهلال دوري أبطال آسيا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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