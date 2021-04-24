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مدير صحة بيشة يرعى مُلتقى الربع الثاني لمديري المستشفيات لعام 2021م

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أكد دعمه للجميع بما يخدم استمرار تقديم الخدمات للمراجعين والمستفيدين

مدير صحة بيشة يرعى مُلتقى الربع الثاني لمديري المستشفيات لعام 2021م

اُقيم ملتقى الربع الثاني لمديري المستشفيات لعام 2021م، برعاية من مدير الشؤون الصحية بمحافظة بيشة "فالح ناصر الشهراني"، وبحضور مساعدي مدير الشؤون الصحية، ومديري المستشفيات، وعددٍ من الإدارات المعنية بتفعيل الخطة السنوية لصحة بيشة خلال عام 2021م.

وشمل الملتقى كلمة لمدير صحة بيشة "فالح الشهراني"، شكر فيها الجميع على ما يقدمونه خلال هذه الفترة من جهود كبيرة في تحقيق الإنجازات المتواصلة والمميزة لصحة بيشة، كما نوّه "الشهراني" بأهمية الملتقى وانعكاساته الإيجابية من خلال العروض المقدمة ومشاركة جميع الحضور، إضافة إلى تفعيل التواصل بين الإدارات ونشر ثقافة العمل بروح الفريق الواحد.

وتضمّن الملتقى عرض تقرير عن نسبة الإنجازات للمستهدفات المعتمدة بالخطة السنوية للربع الأول لصحة بيشة لعام 2021م، وتسهيل العقبات للإنجاز في الربع التالي، وسير مؤشرات الأداء والمشروعات التي تم إنجازها، واستعراض تقارير الزائر السري، أقارب تجربة المريض وكذلك استعراض المنجزات والمبادرات المعتمدة خلال الفترة الماضية، وذلك للسـير نحو تحسين جودة الخدمات الصحية بالمنطقة، وأيضًا مناقشة بنود وأهداف الخطة التنفيذية للمرحلة القادمة.

وشدد "الشهراني" على دعمه للجميع بما يخدم استمرار تقديم الخدمات الصحية للمراجعين والمستفيدين من خدمات صحة بيشة.

مدير صحة بيشة يرعى مُلتقى الربع الثاني لمديري المستشفيات لعام 2021م

مدير صحة بيشة يرعى مُلتقى الربع الثاني لمديري المستشفيات لعام 2021م

بيشة صحة بيشة وزارة الصحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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