أخبار عاجلة

المعلمي: القضية الفلسطينية مدرجة على ‏جدول الأمم المتحدة منذ نشأتها والمنظمة ينبغي أن تجد حلاً لها -
"التعاون الإسلامي" والكويت تدينان الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بالقدس -
علماء ومسؤولون باكستانيون يشيدون بقرار إنشاء جامع الملك سلمان في الجامعة الإسلامية بإسلام أباد -
كورونا.. الهند تسجّل 401326 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة -
"الأرصاد": هطول أمطار رعدية وزخات من البَرَد على جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة -
تمنح الطاقة للصائمين.. تعرف إلى حلويات المخارق والزلابية التي ترتبط بشهر رمضان في تونس -
شاهد أول صورة للصاروخ الصيني التائه الذي يتوقع أن يصطدم بالأرض -
مواطن يعمل مقابل دولار يومياً ولاجئ يبحث في القمامة.. هذا وضع لبنان في رمضان -
بعد "تقاعدها".. فيلة سيرك سابقاً تصل إلى "منزلها" الجديد في البرية -
بعد العثور على قدم صغيرة في معدتها.. علماء يكتشفون أن مومياء مصرية لكاهن ذكر هي في الواقع امرأة حامل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

عدم استكمال طريق تيماء - العلا يشكل خطورة على سالكيه

Print
بعد مغادرة الشركة منذ 4 سنوات تاركة خلفها أسياخًا على بقاياه

عدم استكمال طريق تيماء - العلا يشكل خطورة على سالكيه

تشكل بقايا الشركة المتعاقدة مع إدارة النقل بمنطقة تبوك، التي تعثرت عن إكمال إنشاء طريق تيماء - العلا خطورة على سالكيه، بعد أن غادرت الشركة منذ أربع سنوات وتركت خلفها أسياخًا على بقايا الطريق، فضلاً عن عبّارات المياه التي ظلت سياجها يشكل خطورة بالغة بعد أن تركتها دون غطاء أسمنتي.

"سبق" رصدت ميدانيًا اليوم في جولة على هذا الطريق مواقع الخطورة التي بدأت بالأسياخ على جوانب الطريق واللوحات الإرشادية التي سقط بعضها بفعل الرياح ولم تعمل الشركة لإنشاء طريق بديل لعابريه يسلكه أهل البادية والمتنزهون خصوصًا أن المنطقة برية وأماكن رعي تبعدهم عن الخطر.

ويأمل الأهالي - عبر "سبق" - من إدارة النقل توجيه الشركة لنزع هذه الأسياخ ومعالجة أماكن الخطورة حتى تستأنف عملها، أو تتعاقد مع شركة بديلة وتستكمل الطريق الذي يشكل أهمية كبيرة بين محافظتين غنيتين بالآثار.

ومن جهة أخرى، فإن محافظة تيماء ومراكزها فيها ما يقارب 800 كلم هو مجموع الطرق المسفلتة منها 240 كلم مزدوجًا، ومسافة 580 كلم بمسار واحد.

عدم استكمال طريق تيماء - العلا يشكل خطورة على سالكيه

عدم استكمال طريق تيماء - العلا يشكل خطورة على سالكيه

عدم استكمال طريق تيماء - العلا يشكل خطورة على سالكيه

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
المعلمي: القضية الفلسطينية مدرجة على ‏جدول الأمم المتحدة منذ نشأتها والمنظمة ينبغي أن تجد حلاً لها

المعلمي: القضية الفلسطينية مدرجة على ‏جدول الأمم المتحدة منذ نشأتها والمنظمة ينبغي أن تجد حلاً لها

"التعاون الإسلامي" والكويت تدينان الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بالقدس

"التعاون الإسلامي" والكويت تدينان الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بالقدس

علماء ومسؤولون باكستانيون يشيدون بقرار إنشاء جامع الملك سلمان في الجامعة الإسلامية بإسلام أباد

علماء ومسؤولون باكستانيون يشيدون بقرار إنشاء جامع الملك سلمان في الجامعة الإسلامية بإسلام أباد

كورونا.. الهند تسجّل 401326 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة

كورونا.. الهند تسجّل 401326 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة