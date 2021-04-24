رئاسة الحرمين تُجنّد 791 متطوعًا لخدمة ٣٤٨٨١٦ مستفيدًا في الحرم

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بتوجيهات من السديس خلال العشرة أيام الماضية من شهر رمضان المبارك

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في الإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية، بتجنيد (٧٩١) متطوعًا لخدمة (٣٤٨٨١٦) مستفيدًا في المسجد الحرام خلال العشرة الأيام الماضية من شهر رمضان المبارك.

وقال سعادة مدير الإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية خالد بن فهد الشلوي: تم توزيع عدد (٣٣٩٥٠٠) وجبة إفطار على المصلين والمعتمرين والعاملين في المسجد الحرام.

كما تم خدمة (٦٩٦١) معتمرًا من كبار السن من خلال دفعهم بالعربات المجانية؛ في حين تم نقل (٢٣٥٥) من كبار السن بعربات الجولف الكهربائية.

وأفاد المدير العام بأن إجمالي من استفاد من الخدمة المقدمة بلغ (٣٤٨٨١٦)، بالتعاون مع (١٠) جهات تطوعية.

وتأتي هذه الجهود المبذولة بتوجيهات من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وتنفيذًا لتطلعات ولاة الأمر حفظهم الله.الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي