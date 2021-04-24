شاهد إفطار المرابطين بالحد الجنوبي.. ابتسامات الواثقين حاضرة وهمم المقاتلين شامخة

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يسطرون انتصارات تُكتب بماء الذهب في جميع مواقع الجبهات ومواقف راسخة

ما زال أبطال الحد الجنوبي المرابطين على امتداد ثرى الوطن الغالي، يواصلون -للعام السابع على التوالي- ضرب أروع الأمثلة في التضحية بأرواحهم الطاهرة الزكية، ويسطرون انتصارات تُكتب بماء الذهب في جميع مواقع الجبهات، ويسجلون مواقف بطولية ستبقى راسخة في ذاكرة الوطن الخالدة، لتبقى راية التوحيد عالية خفاقة شامخة، في سبيل الذود والدفاع عن أرض الحرمين الشريفين بكل شجاعة وبسالة، ومن أجل إعلاء كلمة الحق ونصرة المظلوم، وإعادة الشرعية إلى اليمن الشقيق ضد أعداء الدين والوطن والأمة من المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.

وحصلت "سبق" على صور لعدد من أبطال الحد الجنوبي، ناذرين أرواحهم في سبيل الله للدفاع عن الوطن، راصدةً جملة من مشاهد إفطار هؤلاء الأبطال، الدالة على أن الوطن يحظى بأشاوس مستشعرين المسؤولية المنوطة بهم وعلى عاتقهم، لا سيما وأن الحكومة الرشيدة سخّرت كل الإمكانات من أسلحة متطورة وأجهزة عالية الدقة، مكّنت هؤلاء الأبطال من الوقوف بحزم وعزم في وجه العدو، وإيقافه والنيل منه قبل اقترابه من حدود الوطن الغالي.

الحد الجنوبي إفطار المرابطين