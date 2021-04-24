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رئيس وزراء أرمينيا يرحّب باعتراف واشنطن "بإبادة الأرمن"

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رئيس وزراء أرمينيا يرحّب باعتراف واشنطن "بإبادة الأرمن" رئيس وزراء أرمينيا يرحّب باعتراف واشنطن "بإبادة الأرمن"
"الاعتراف مسألة ذات بُعد أمني خاصة بعد أحداث العام الماضي"

رئيس وزراء أرمينيا يرحّب باعتراف واشنطن

علّق رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، السبت، على إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن، الاعتراف بالمذابح التي ارتُكبت في العهد العثماني ضد أكثر من مليون أرمني.

وقال باشينيان، في رسالة وجّهها إلى بايدن: إن الأرمن في جميع أنحاء العالم يرحّبون بحماس كبير وإدراك، بقرار اعتبار المذابح "إبادة جماعية".

وأضاف: "الاعتراف بالإبادة الجماعية هو مسألة ذات بُعد أمني في أرمينيا، خاصة بعد الأحداث التي وقعت العام الماضي".

هذا وقد اعتبر بايدن أن المجازر التي طالت 1.5 مليون أرمني خلال الحرب العالمية الأولى على يد الإمبراطورية العثمانية "إبادة جماعية" وفق "سكاي نيوز".

ويأتي إعلان بايدن بمناسبة الذكرى الـ106 لعمليات القتل الجماعي التي بدأت عام 1915، عندما كانت الإمبراطورية العثمانية تُقاتل القيصرية خلال الحرب العالمية الأولى في المنطقة التي هي الآن أرمينيا.

وجاء في بيان للبيت الأبيض: "نتذكر أرواح جميع الذين ماتوا في الإبادة الجماعية للأرمن في العهد العثماني ونجدد التزامنا بمنع حدوث مثل هذه الفظائع مرة أخرى".

وأضاف: "ابتداءً من 24 أبريل 1915، مع اعتقال المفكرين الأرمن وقادة المجتمع في القسطنطينية من قِبَل السلطات العثمانية؛ تم ترحيل مليون ونصف المليون أرمني أو ذبحهم أو نقلهم حتى الموت في حملة إبادة".

وتجنب عدد من الرؤساء الأمريكيين السابقين إعلان هذا الاعتراف، بسبب مخاوف من تفاقم التوتر مع الحليفة في الناتو تركيا.

رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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