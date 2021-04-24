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بعد نجاح العملية الجراحية "بيتي" لجماهير النصر: "أتمنى من كل قلبي أن أكون معكم في الملعب قريبًا"

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بعد نجاح العملية الجراحية "بيتي" لجماهير النصر: "أتمنى من كل قلبي أن أكون معكم في الملعب قريبًا" بعد نجاح العملية الجراحية "بيتي" لجماهير النصر: "أتمنى من كل قلبي أن أكون معكم في الملعب قريبًا"

بعد نجاح العملية الجراحية

وجه لاعب الفريق الكروي الأول بنادي النصر الأرجنتيني بيتي مارتينيز، رسالة لجماهير ناديه بعد نجاح العملية الجراحية التي خضع لها لتثبيت الرباط الجانبي الخارجي للركبة، الجمعة، في مدينة برشلونة الإسبانية، على يد رامون كوجات الجراح العالمي.

وجاء عبر الحساب الرسمي للنادي العاصمي في "تويتر" مقطع تحدث من خلال الأرجنتيني مارتينيز قائلًا: "أهلًا جماهير النصر، أحب أن أطمئنكم جميعًا أنني بخير، وأتمنى من كل قلبي أن أكون معكم في الملعب قريبًا".


ويغيب الأرجنتيني عن الملاعب فترة 6 أشهر؛ حيث سيخضع بعد نجاح العملية إلى برنامج علاجي وتأهيلي.نادي النصر بيتي مارتينيز

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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