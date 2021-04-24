أخبار عاجلة

علماء ومسؤولون باكستانيون يشيدون بقرار إنشاء جامع الملك سلمان في الجامعة الإسلامية بإسلام أباد -
كورونا.. الهند تسجّل 401326 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة -
"الأرصاد": هطول أمطار رعدية وزخات من البَرَد على جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة -
تمنح الطاقة للصائمين.. تعرف إلى حلويات المخارق والزلابية التي ترتبط بشهر رمضان في تونس -
شاهد أول صورة للصاروخ الصيني التائه الذي يتوقع أن يصطدم بالأرض -
مواطن يعمل مقابل دولار يومياً ولاجئ يبحث في القمامة.. هذا وضع لبنان في رمضان -
بعد "تقاعدها".. فيلة سيرك سابقاً تصل إلى "منزلها" الجديد في البرية -
بعد العثور على قدم صغيرة في معدتها.. علماء يكتشفون أن مومياء مصرية لكاهن ذكر هي في الواقع امرأة حامل -
اليوم احذروا أشعة الشمس.. مصر تسجل أعلى ارتفاع بدرجات الحرارة منذ بداية شهر رمضان -
شيكا وساسي أزمة في الزمالك قبل القمة في حلقة جديدة من "زمالك لايف" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

غبار وأمطار..أجواء متقلبة تشهدها جازان وسط تحذيرات المدني

Print
غبار وأمطار..أجواء متقلبة تشهدها جازان وسط تحذيرات المدني غبار وأمطار..أجواء متقلبة تشهدها جازان وسط تحذيرات المدني
دعت الجميع إلى اتخاذ جميع التدابير والاحتياطات واتباع الإرشادات والتعليمات

غبار وأمطار..أجواء متقلبة تشهدها جازان وسط تحذيرات المدني

تشهد حاليًا منطقة جازان أجواء متقلبة؛ حيث اجتاحت موجة غبار جازان المدينة؛ فيما شهدت المحافظات الشرقية أمطارًا غيرة مصحوبة برياح.

من جانبه حذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان من مخاطر الأمطار والسيول، ودعت الجميع إلى اتخاذ جميع التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات؛ حرصًا على سلامتهم.

وبيّنت أنه تم إبلاغ دوريات السلامة لمتابعة وضع الأودية وتوعية السكان من مخاطرها ورفع التقارير اللازمة، داعيًا الجميع إلى الالتزام بإرشادات الدفاع المدني.

جازان غبار جازان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
المعلمي: القضية الفلسطينية مدرجة على ‏جدول الأمم المتحدة منذ نشأتها والمنظمة ينبغي أن تجد حلاً لها

المعلمي: القضية الفلسطينية مدرجة على ‏جدول الأمم المتحدة منذ نشأتها والمنظمة ينبغي أن تجد حلاً لها

"التعاون الإسلامي" والكويت تدينان الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بالقدس

"التعاون الإسلامي" والكويت تدينان الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بالقدس

علماء ومسؤولون باكستانيون يشيدون بقرار إنشاء جامع الملك سلمان في الجامعة الإسلامية بإسلام أباد

علماء ومسؤولون باكستانيون يشيدون بقرار إنشاء جامع الملك سلمان في الجامعة الإسلامية بإسلام أباد

كورونا.. الهند تسجّل 401326 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة

كورونا.. الهند تسجّل 401326 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة