وسط استنفار الجهات المعنية.. أمطار غزيرة تشهدها المدينة المنورة

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دعا الدفاع المدني الجميع إلى توخي الحذر واتباع الإرشادات والتعليمات

هطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة المدينة المنورة، مساء اليوم السبت، شملت منطقة المسجد النبوي، وسط استنفار الجهات المعنية بالمدينة.

واستنفر العاملون في "شؤون المسجد النبوي" في ساحات المسجد وفي الأروقة، وتم تكثيف خطط وأعمال الطوارئ أثناء هطول الأمطار، من خلال توزيع العمالة، ومكائن شفط المياه، ومكائن الغسيل، وتخصيص ممرات للمصلين؛ حفاظًا عليهم، ومنعًا للانزلاق.

وحذر الدفاع المدني بالمدينة المنورة الجميع توخي الحذر وأخذ الحيطة، وعدم الجلوس في مجاري الأودية والسيول.

يأتي ذلك بعد التنبيه المتقدم من المركز الوطني للأرصاد عن هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنّي مدى الرؤية، وتساقط البرد والسيول بمنطقة المدينة المنورة، وفي كل من العيص والعلا والمهد.

المدينة المنورة أمطار غزيرة