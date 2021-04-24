الرئيس الأمريكي يعترف رسميًّا بإبادة الأرمن في الإمبراطورية العثمانية

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أعلن البيت الأبيض اليوم السبت، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اعترف بصورة رسمية بارتكاب جريمة إبادة الأرمن في الإمبراطورية العثمانية.

وكانت ناطقة باسم وزارة الخارجية الأمريكية قد أشارت أمس، عن إعلان منتظر اليوم حول الإبادة الأرمنية؛ مؤكدة قرار "بايدن"، الذي وعد قبل الانتخابات بمبادرة في هذا الملف.

من جهتها، ذكرت مسؤولة في وزارة الخارجية في وقت لاحق، أن استخدام عبارة "الإبادة الجماعية للأرمن" لا يعني أن هناك تغييرًا من جانب الولايات المتحدة، أو أن تغييرات ستأتي من البيت الأبيض.

وعلى الرغم من سنوات من الضغوط من الجالية الأرمنية في الولايات المتحدة؛ لم يجازف أي رئيس أمريكي حتى الآن بإثارة غضب أنقرة، الحليفة التاريخية لواشنطن والعضو في الحلف الأطلسي.الرئيس الأمريكي جو بايدن