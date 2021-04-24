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الدمام.. 1292 جولة رقابية تنتهي بإغلاق 12 منشأة وتُخالِف 50

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الدمام.. 1292 جولة رقابية تنتهي بإغلاق 12 منشأة وتُخالِف 50 الدمام.. 1292 جولة رقابية تنتهي بإغلاق 12 منشأة وتُخالِف 50
الأمانة: لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتكدس

الدمام.. 1292 جولة رقابية تنتهي بإغلاق 12 منشأة وتُخالِف 50

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 1280 جولة رقابية، و12 جولة رقابية مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، نتج عنها إغلاق 12 منشأة تجارية مخالفة، وتحرير 50 مخالفة، لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتكدس، وتطبيق توكلنا، في الأسواق والمنشآت التجارية والمولات ومنافذ البيع.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثفة على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية والغذائية ومنافذ البيع؛ وذلك بالتشديد عليها لتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار ، وتطبيق الاشتراطات البلدية والصحية، ورفع درجة الامتثال لجميع المنشآت بالمنطقة.

ودعت الأمانة إلى ضرورة الإبلاغ عن أي تزاحم وتكدس وعدم تقيد بالإجراءات الاحترازية، عبر مركز البلاغات 940، لمعالجتها.أمانة المنطقة الشرقية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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