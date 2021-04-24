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بسبب ارتفاع الإصابات بكورونا.. الهند تنقل الأكسجين جوًّا من سنغافورة

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بسبب ارتفاع الإصابات بكورونا.. الهند تنقل الأكسجين جوًّا من سنغافورة بسبب ارتفاع الإصابات بكورونا.. الهند تنقل الأكسجين جوًّا من سنغافورة
لتلبية الطلب المتزايد على الغاز المنقذ للحياة في الوقت الذي تنخفض إمداداته

بسبب ارتفاع الإصابات بكورونا.. الهند تنقل الأكسجين جوًّا من سنغافورة

تقوم الهند بنقل صهاريج تحتوي على الأكسجين جوًّا من سنغافورة لتلبية الطلب المتزايد على الغاز المنقذ للحياة في الوقت الذي تنخفض إمداداته وسط الإصابات القياسية بفيروس كورونا.


وقامت القوات الجوية الهندية بتسيير "ناقلات عالية السعة" تحمل الأكسجين السائل من مطار شانجي في سنغافورة، اليوم السبت، بحسب تغريدة براكاش جافاديكار وزير البيئة والإعلام والبث والصناعات الثقيلة.

وقامت بتحويل إمدادات الأكسجين من الاستخدامات الصناعية إلى المستشفيات، لكن هذه الخطوة لم تلبِّ الزيادة في الطلب؛ بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

من جهة أخرى يبدو أن الموجة الجديدة المدمرة من الإصابات في الهند قد طالت الأثرياء في المناطق الحضرية، وهم مجموعة عادة ما تكون حياتها معزولة عن أسوأ الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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