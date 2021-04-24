خلال 24 ساعة.. الأردن تسجل 1259 إصابة جديدة بكورونا

★ ★ ★ ★ ★

ليرتفع إجمالي إصابات إلى 700423

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 1259 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد( كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 700423 إصابة.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 664772 حالة شفاء بعد تسجيل 3340 حالة إضافية، كما سجلت 49 حالة وفاة، لترتفع حالات الوفاة إلى 8563 حالة.