أخبار عاجلة

علماء ومسؤولون باكستانيون يشيدون بقرار إنشاء جامع الملك سلمان في الجامعة الإسلامية بإسلام أباد -
كورونا.. الهند تسجّل 401326 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة -
"الأرصاد": هطول أمطار رعدية وزخات من البَرَد على جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة -
تمنح الطاقة للصائمين.. تعرف إلى حلويات المخارق والزلابية التي ترتبط بشهر رمضان في تونس -
شاهد أول صورة للصاروخ الصيني التائه الذي يتوقع أن يصطدم بالأرض -
مواطن يعمل مقابل دولار يومياً ولاجئ يبحث في القمامة.. هذا وضع لبنان في رمضان -
بعد "تقاعدها".. فيلة سيرك سابقاً تصل إلى "منزلها" الجديد في البرية -
بعد العثور على قدم صغيرة في معدتها.. علماء يكتشفون أن مومياء مصرية لكاهن ذكر هي في الواقع امرأة حامل -
اليوم احذروا أشعة الشمس.. مصر تسجل أعلى ارتفاع بدرجات الحرارة منذ بداية شهر رمضان -
شيكا وساسي أزمة في الزمالك قبل القمة في حلقة جديدة من "زمالك لايف" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"زايد": المصريون عازفون عن تلقي لقاحات "كورونا"

Print
"زايد": المصريون عازفون عن تلقي لقاحات "كورونا" "زايد": المصريون عازفون عن تلقي لقاحات "كورونا"
أشارت إلى رفض نسبة كبيرة من الطواقم الطبية لها

ذكرت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، اليوم (السبت) أن هناك حالة من العزوف لدى المواطنين والأطباء عن تلقي لقاحات كورونا.

ولفتت هالة زايد في مؤتمر صحفي إلى أن نسبة كبيرة من الطواقم الطبية لم تلتزم بالحصول على اللقاح.

وأوضحت أن نسبة 50 في المئة فقط من الطواقم الطبية سجلوا للحصول على اللقاح، فيما تخلف 40 في المئة من أعضاء الطواقم الطبية المسجلين عن الحضور لمراكز التطعيم.

واعتبرت وزيرة الصحة أنه "لا يوجد رفاهية الاختيار بين أنواع اللقاحات المختلفة، وأنه يجب على المواطنين التسجيل من أجل الحصول على اللقاح، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأفادت هالة زايد بأن ستنتج 40 مليون جرعة من لقاح كورونا خلال العام الجاري، عن طريق خطوط إنتاج شركة "فاكسيرا".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بعد العثور على قدم صغيرة في معدتها.. علماء يكتشفون أن مومياء مصرية لكاهن ذكر هي في الواقع امرأة حامل

بعد العثور على قدم صغيرة في معدتها.. علماء يكتشفون أن مومياء مصرية لكاهن ذكر هي في الواقع امرأة حامل

اليوم احذروا أشعة الشمس.. مصر تسجل أعلى ارتفاع بدرجات الحرارة منذ بداية شهر رمضان

اليوم احذروا أشعة الشمس.. مصر تسجل أعلى ارتفاع بدرجات الحرارة منذ بداية شهر رمضان

تركيا تتصدر ومصر تتراجع والسعودية الثالثة.. أكبر 10 قوات جوية بالمنطقة

تركيا تتصدر ومصر تتراجع والسعودية الثالثة.. أكبر 10 قوات جوية بالمنطقة

تطورات حركة الصاروخ الصينى ومروره فوق مصر..إصابة أحمد العوضى وياسمين عبد العزيز بكورونا

تطورات حركة الصاروخ الصينى ومروره فوق مصر..إصابة أحمد العوضى وياسمين عبد العزيز بكورونا