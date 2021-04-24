أخبار عاجلة

تمنح الطاقة للصائمين.. تعرف إلى حلويات المخارق والزلابية التي ترتبط بشهر رمضان في تونس -
شاهد أول صورة للصاروخ الصيني التائه الذي يتوقع أن يصطدم بالأرض -
مواطن يعمل مقابل دولار يومياً ولاجئ يبحث في القمامة.. هذا وضع لبنان في رمضان -
بعد "تقاعدها".. فيلة سيرك سابقاً تصل إلى "منزلها" الجديد في البرية -
بعد العثور على قدم صغيرة في معدتها.. علماء يكتشفون أن مومياء مصرية لكاهن ذكر هي في الواقع امرأة حامل -
اليوم احذروا أشعة الشمس.. مصر تسجل أعلى ارتفاع بدرجات الحرارة منذ بداية شهر رمضان -
شيكا وساسي أزمة في الزمالك قبل القمة في حلقة جديدة من "زمالك لايف" -
سر العلقة الساخنة من تحية كاريوكا للفنانة رجاء الجداوى مع المخرج عمر زهران -
الجسد الواحد " خاطر اليوم السادس عشرون من رمضان " -
أم إسلام مشهور شهيد حادث الواحات تبكي على الهواء وتبكي مذيعة اليوم السابع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

التراب بديل عن الإسفلت بمشروع طريق "فروخية الليث"!

Print
السكان: الشركة المنفذة ولّت هاربة.. ولم تعد منذ شهرين

التراب بديل عن الإسفلت بمشروع طريق

استغرب عدد من سكان مركز جدم شرقي الليث، من انسحاب شركة تابعة لوزارة النقل من مشروع طريق "الفروخية - جدم" دون سابق إنذار، بعد أن عمدت إلى تمهيده ترابياً فقط ولم تعد منذ شهرين.

وبحسب السكان؛ فإن الشركة باشرت أعمالها في الطريق الذي يربط مركز جدم بالفروخية بطول 10 كلم تقريباً وقامت بردم الطريق ترابياً واكتفت بذلك منذ شهرين ولم تعد حتى الآن.

وأشار السكان إلى أنه مع أول قطرة مطر سيعود الطريق إلى ما كان عليه، ما لم تتم سفلتته، وهذا هدر للمال العام.
وطالبوا الجهات الرقابية بضرورة الوقوف على معاناتهم واستكمال أعمال مشروع الطريق الذي يربط القرى والمراكز ببعضها البعض، من الشمال للجنوب.

التراب بديل عن الإسفلت بمشروع طريق

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
علماء ومسؤولون باكستانيون يشيدون بقرار إنشاء جامع الملك سلمان في الجامعة الإسلامية بإسلام أباد

علماء ومسؤولون باكستانيون يشيدون بقرار إنشاء جامع الملك سلمان في الجامعة الإسلامية بإسلام أباد

كورونا.. الهند تسجّل 401326 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة

كورونا.. الهند تسجّل 401326 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة

"الأرصاد": هطول أمطار رعدية وزخات من البَرَد على جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة

"الأرصاد": هطول أمطار رعدية وزخات من البَرَد على جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة

العلاقات السعودية الباكستانية.. ارتباط تاريخي ممتد لأكثر من 70 عامًا

العلاقات السعودية الباكستانية.. ارتباط تاريخي ممتد لأكثر من 70 عامًا