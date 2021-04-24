أخبار عاجلة

تمنح الطاقة للصائمين.. تعرف إلى حلويات المخارق والزلابية التي ترتبط بشهر رمضان في تونس -
شاهد أول صورة للصاروخ الصيني التائه الذي يتوقع أن يصطدم بالأرض -
مواطن يعمل مقابل دولار يومياً ولاجئ يبحث في القمامة.. هذا وضع لبنان في رمضان -
بعد "تقاعدها".. فيلة سيرك سابقاً تصل إلى "منزلها" الجديد في البرية -
بعد العثور على قدم صغيرة في معدتها.. علماء يكتشفون أن مومياء مصرية لكاهن ذكر هي في الواقع امرأة حامل -
اليوم احذروا أشعة الشمس.. مصر تسجل أعلى ارتفاع بدرجات الحرارة منذ بداية شهر رمضان -
شيكا وساسي أزمة في الزمالك قبل القمة في حلقة جديدة من "زمالك لايف" -
سر العلقة الساخنة من تحية كاريوكا للفنانة رجاء الجداوى مع المخرج عمر زهران -
الجسد الواحد " خاطر اليوم السادس عشرون من رمضان " -
أم إسلام مشهور شهيد حادث الواحات تبكي على الهواء وتبكي مذيعة اليوم السابع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

هل اختتم أحد بحارتها حياته بالصلاة؟.. العثور على "سجادة" داخل الغواصة الإندونيسية الغارقة

Print
هل اختتم أحد بحارتها حياته بالصلاة؟.. العثور على "سجادة" داخل الغواصة الإندونيسية الغارقة هل اختتم أحد بحارتها حياته بالصلاة؟.. العثور على "سجادة" داخل الغواصة الإندونيسية الغارقة
إمدادات الأوكسيجين نفدت قبل ساعات من العثور عليها

هل اختتم أحد بحارتها حياته بالصلاة؟.. العثور على

كشفت البحرية الإندونيسية اليوم (السبت) عن الأشياء التي عثرت عليها داخل الغواصة الغارقة التي كانت تحمل على متنها طاقماً من 53 فرداً.

وأفاد رئيس أركان البحرية الأميرال يودو مارغونو، بأن رجال الإنقاذ عثروا على عدة أشياء بالغواصة الغواصة "كيه آر آي نانغالا 402" من بينها أجزاء من جهاز فرد الطوربيد، وزجاجة شحم يعتقد أنها تستخدم لتزييت المنظار، وسجاد صلاة، وفقاً لـ"الحرة".

وأعلنت إندونيسيا في وقت سابق اليوم العثور على الغواصة التي اختفت الخميس الماضي قبالة بالي واعتبرتها غواصة مفقودة، لكنها اعترفت رسمياً أن الغواصة غرقت دون أمل في العثور على أي ناجين.

وبين مسؤولون أن إمدادات الأكسجين لطاقمها البالغ عددهم 53 فردًا من المفترض أن تكون قد نفدت في وقت مبكر من اليوم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
علماء ومسؤولون باكستانيون يشيدون بقرار إنشاء جامع الملك سلمان في الجامعة الإسلامية بإسلام أباد

علماء ومسؤولون باكستانيون يشيدون بقرار إنشاء جامع الملك سلمان في الجامعة الإسلامية بإسلام أباد

كورونا.. الهند تسجّل 401326 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة

كورونا.. الهند تسجّل 401326 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة

"الأرصاد": هطول أمطار رعدية وزخات من البَرَد على جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة

"الأرصاد": هطول أمطار رعدية وزخات من البَرَد على جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة

العلاقات السعودية الباكستانية.. ارتباط تاريخي ممتد لأكثر من 70 عامًا

العلاقات السعودية الباكستانية.. ارتباط تاريخي ممتد لأكثر من 70 عامًا