دارة الملك عبدالعزيز تناقش استعمال الذكاء الاصطناعي في علم الآثار

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خلال تنظيم المنتدى بمشاركة 3 من المختصين في هذا المجال

تناقش دارة الملك عبدالعزيز دور تقنيات الذكاء الاصطناعي وفائدتها لعلمي الآثار والتاريخ في منتداها يوم غد الأحد عبر برنامج (زوم) تحت عنوان "استخدام الذكاء الاصطناعي في علم الآثار وتطور تاريخ الإنسان".

وسيتحدث خلال المنتدى ثلاثة من المختصين في هذا المجال الدقيق يتناولون المدى الذي بات الذكاء الاصطناعي قادرًا على الوصول إليه في تقديم البيانات والمعلومات في هذا المجال ومعالجتها، وعرض التجارب التي أجريت في ذلك المضمار، وهم المدير التنفيذي في منظمة (engage AI) عماد تيناوي، ومدير إدارة البيانات المبتكرة في المنظمة ديفيد كلي، والمتخصصة في علم الفيزياء والفلك وعلم البيانات بجامعة أمستردام سامية درابو، فيما سيدير المنتدى الدكتور محمد بن علي العبداللطيف.

وأتاحت الدارة الفرصة للجميع لحضور المنتدى إلكترونيًا عبر رابط سيتم تزويد الراغبين في الحضور به.