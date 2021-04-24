هل اختتم أحد بحارتها حياته بالصلاة؟.. العثور على "سجادة" داخل الغواصة الإندونيسية الغارقة

★ ★ ★ ★ ★

إمدادات الأوكسيجين نفدت قبل ساعات من العثور عليها

كشفت البحرية الإندونيسية اليوم (السبت) عن الأشياء التي عثرت عليها داخل الغواصة الغارقة التي كانت تحمل على متنها طاقماً من 53 فرداً.

وأفاد رئيس أركان البحرية الأميرال يودو مارغونو، بأن رجال الإنقاذ عثروا على عدة أشياء بالغواصة الغواصة "كيه آر آي نانغالا 402" من بينها أجزاء من جهاز فرد الطوربيد، وزجاجة شحم يعتقد أنها تستخدم لتزييت المنظار، وسجاد صلاة، وفقاً لـ"الحرة".

وأعلنت إندونيسيا في وقت سابق اليوم العثور على الغواصة التي اختفت الخميس الماضي قبالة بالي واعتبرتها غواصة مفقودة، لكنها اعترفت رسمياً أن الغواصة غرقت دون أمل في العثور على أي ناجين.

وبين مسؤولون أن إمدادات الأكسجين لطاقمها البالغ عددهم 53 فردًا من المفترض أن تكون قد نفدت في وقت مبكر من اليوم.