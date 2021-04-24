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جامعة المؤسس تطلق غدًا أول هاكاثون لتعليم القرآن الكريم

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جامعة المؤسس تطلق غدًا أول هاكاثون لتعليم القرآن الكريم جامعة المؤسس تطلق غدًا أول هاكاثون لتعليم القرآن الكريم
برعاية أمير منطقة مكة.. ويعتبر الأول على مستوى

جامعة المؤسس تطلق غدًا أول هاكاثون لتعليم القرآن الكريم

تطلق عمادة شؤون الطلاب بجامعة الملك عبدالعزيز، غدًا الأحد، بالتعاون مع أوقاف نورة الملاحي، هاكاثون للقرآن الكريم عن بعد بعنوان "برمجان القرآن الكريم" والذي يعدّ الأول من نوعه على مستوى السعودية في تعليم القرآن الكريم، وذلك برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.

وسيتم تدشن الموقع الرسمي للهاكاثون، بالإضافة إلى مسابقة التطبيقات والبرامج الإلكترونية، حيث تم رصد جوائز مالية.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الفائزين في الحفل الختامي والذي من المزمع إقامته في شهر شوال المقبل.

وأوضح رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي أن الهاكثون والذي يحظى برعاية كريمة من مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، يسعى إلى استقطاب المختصين في الحلول البرمجية والتطبيقات والمنصات مع المهتمين بالقرآن الكريم على المستوى التخصصي؛ بهدف إيجاد حلول تقنية علمية قابلة للتنفيذ تخدم القرآن الكريم في مجالات قراءته

وحفظه وتعلمه وتعليمه، بالإضافة إلى تقديم لقاءات علمية واستشارية وإرشادية، وذلك للتحول إلى العمل المؤسسي والإسهام في ربط المسلمين بكتاب الله تعالى.

من جانبه، قال عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني: الهاكاثون هو ثمرة للاتفاقية المبرمة في وقت سابق بين الجامعة وأوقاف نورة الملاحي، والعديد من القطاعات الحكومية والخيرية المعنية.
وأضاف: ستكون هناك العديد من لبرامج والورش العلمية التي تخدم القرآن الكريم، والارتقاء بمستوى المبادرات التقنية المتعلقة بحفظ القرآن الكريم وتعليمه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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